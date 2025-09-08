جزئیات شرایط تیم ملی والیبال ایران قبل از قهرمانی جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال ایران امروز (دوشنبه ۱۷ شهریور) یک جلسه تمرین توپی در مانیل داشت. عبدالرضا علیزاده بعد از این تمرین اظهار داشت: پس از یک هفته اردوی در دوحه به مانیل آمدیم و تا کنون دو جلسه خیلی خوب وزنه زدیم و دو جلسه تمرین توپی داشتیم. بازیکنان تیم ایران امروز نسبت به روز گذشته بسیار شاداب‌تر تمرین کردند و روز به روز بهتر می‌شویم.

وی با بیان این‌که در دو روز آینده دو مسابقه دوستانه و تدارکاتی مقابل اسلوونی و آلمان خواهیم داشت، تصریح کرد: خدا را شکر در مجموع شرایط تیم ایران خوب است و البته همه تیم‌های شرکت کننده خوب و قدرتمند هستند و انشاالله بتوانیم با بازی‌های خوب مقابل حریفان اقتدار والیبال ایران را به همه نشان دهیم.

مربی تیم ملی والیبال درباره دیدارهای مرحله مقدماتی و این‌که حریفان آسانی هستند، گفت: بازی با هیچ تیمی در قهرمانی جهان آسان نیست و اگر مسابقات را ساده بگیری، کار سخت می‌شود چون نمی‌توان نتایج را پیش بینی کرد. تیم ایران با تمام وجود به میدان می‌رود و همانند لیگ ملت‌ها ۱۰۰ درصد توان خود را برای مسابقات خواهیم گذاشت.

وی ادامه داد: امیدوارم بتوانیم سه بازی خوب در مرحله مقدماتی انجام دهیم و به مرحله بعد صعود کنیم. ان شاالله تیم ملی نتایج خوبی بگیرد و دل مردم ایران را شاد کند.

رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان جهان از ۲۱ شهریور در مانیل آغاز می‌شود و تیم ملی والیبال ایران روز یکشنبه ۲۳ شهریور در نخستین دیدار خود به مصاف مصر می‌رود.