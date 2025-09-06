به گزارش خبرگزاری مهر، این جلسه تمرینی با حضور همه بازیکنان و در قالب چند گروه برگزار شد و ملیپوشان در ایستگاههای مختلف به اجرای برنامههای قدرتی و استقامتی پرداختند.
برنامه تمرینی امروز زیر نظر توحید اصغری بدنساز تیم ملی اجرا شد و با نظارت دقیق و لحظه به لحظه روبرتو پیاتزا برگزار گردید. سرمربی ایتالیایی تیم ملی با وسواس ویژه هر حرکت بازیکنان را رصد و بارها نکات اصلاحی را گوشزد کرد و حتی برای اجرای دقیقتر تمرینات، شخصاً وارد عمل شد. این نظارت میلیمتری موجب شد ملیپوشان با انگیزهای مضاعف و انرژی بسیار بالا برنامه بدنی خود را دنبال کنند.
در این جلسه نه تنها بازیکنان بلکه تمام اعضای کادر فنی نیز حضور داشتند و به نوعی این تمرین تبدیل به یک کار تیمی شد؛ جایی که روحیه جمعی و اتحاد کادر و بازیکنان بیش از پیش نمایان شد.
پس از پایان تمرینات بدنسازی، ملیپوشان با هدایت کادر پزشکی تیم و زیر نظر علی حدادی، برای ریکاوری راهی استخر شدند تا خستگی تمرین پرفشار امروز را پشت سر بگذارند. ریکاوری در آب به بازیکنان کمک کرد تا از فشار تمرینات سنگین خارج شوند و آماده ورود به مرحله جدید تمرینات شوند.
بر اساس برنامه اعلامشده، ملیپوشان کشورمان فردا (یکشنبه ۱۶ شهریور) در مانیل یک جلسه تمرین بدنسازی و یک جلسه تمرین توپی برگزار خواهند کرد تا آخرین گامهای آمادهسازی خود را پیش از آغاز مسابقات قهرمانی جهان بردارند.
رقابتهای والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ از ۲۱ شهریور تا ۶ مهرماه به میزبانی فیلیپین برگزار میشود. تیم ملی والیبال ایران در گروه نخست این مسابقات با تیمهای مصر، تونس و فیلیپین همگروه است و به ترتیب در روزهای ۲۳، ۲۵ و ۲۷ شهریور به مصاف این سه حریف خواهد رفت.
