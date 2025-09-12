  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۲۳

صحبت‌های کاپیتان تیم ملی والیبال ایران پیش از مسابقات قهرمانی جهان

مرتضی شریفی کاپیتان تیم ملی والیبال ایران، پس از تمرین در سالن اصلی مسابقات قهرمانی جهان در فیلیپین، از آمادگی تیم و انگیزه بالای بازیکنان برای ارائه بهترین عملکرد در اولین دیدار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شریفی درباره آخرین شرایط تیم ملی والیبال ایران گفت: تیم ملی برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان پنج بازی تدارکاتی داشت که سه بازی در قطر و دو بازی در فیلیپین داشتیم. نسبت به بازی‌های قطر، در فیلیپین شرایط بهتری داشتیم و برابر تیم‌های آلمان و اسلوونی به پیروزی رسیدیم.

وی افزود: امروز در سالن اصلی تمرین داشتیم و کم‌کم آماده می‌شویم تا از فردا برای اولین مسابقه قهرمانی جهان به میدان برویم. مشتاق شروع بازی‌ها هستیم. بعد از چند ماه دوری از بازی‌های رسمی، انگیزه فراوانی داریم و امیدواریم بهترین عملکرد را ارائه دهیم.

شریفی در مورد شرایط جسمی خود گفت: خدا را شکر، شرایط خوبی دارم و تنها کمی کتف سمت چپ بدنم درد می‌کند که زیاد مهم نیست. امین و جواد را ندیدیم اما برای همه ما دردناک است که دو بازیکن اصلی را در اختیار نداریم. البته بردیا و علی حاجی‌پور به تیم اضافه شدند و قطعاً می‌توانند جای خالی امین و جواد را پر کنند. علی رمضانی هم شرایط خوبی دارد.

کاپیتان تیم ملی درباره انگیزه تیم ادامه داد: انگیزه ما برای شادی دل مردم ایران بسیار زیاد است، امیدوارم این اتفاق بیفتد و بازی‌های خوبی ارائه دهیم. در مرحله مقدماتی سه بازی مقابل تونس، مصر و فیلیپین داریم. همه می‌گویند بازی‌های راحتی است ولی ساده و راحت نیست، چون زمان بازی‌ها متفاوت است. البته ما به حریفان کاری نداریم و با تمام توان می‌جنگیم تا نتیجه خوبی کسب کنیم. پس از صعود از مرحله مقدماتی، در مرحله گروهی به احتمال زیاد با برزیل یا صربستان بازی خواهیم کرد.

وی تأکید کرد: ما به حریفان توجهی نمی‌کنیم و تنها بازی خودمان را ارائه می‌دهیم. ذهنیت همه بازیکنان خیلی تغییر کرده و هر زمانی که فکر کنید تمرین داشتیم تا با شرایط وفق پیدا کنیم و در مسابقات رسمی مشکل ساعت بازی را نداشته باشیم. به خودمان فکر می‌کنیم تا بهترین خودمان باشیم.

سیده فرزانه شریفی

