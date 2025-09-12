به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شریفی درباره آخرین شرایط تیم ملی والیبال ایران گفت: تیم ملی برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان پنج بازی تدارکاتی داشت که سه بازی در قطر و دو بازی در فیلیپین داشتیم. نسبت به بازی‌های قطر، در فیلیپین شرایط بهتری داشتیم و برابر تیم‌های آلمان و اسلوونی به پیروزی رسیدیم.

وی افزود: امروز در سالن اصلی تمرین داشتیم و کم‌کم آماده می‌شویم تا از فردا برای اولین مسابقه قهرمانی جهان به میدان برویم. مشتاق شروع بازی‌ها هستیم. بعد از چند ماه دوری از بازی‌های رسمی، انگیزه فراوانی داریم و امیدواریم بهترین عملکرد را ارائه دهیم.

شریفی در مورد شرایط جسمی خود گفت: خدا را شکر، شرایط خوبی دارم و تنها کمی کتف سمت چپ بدنم درد می‌کند که زیاد مهم نیست. امین و جواد را ندیدیم اما برای همه ما دردناک است که دو بازیکن اصلی را در اختیار نداریم. البته بردیا و علی حاجی‌پور به تیم اضافه شدند و قطعاً می‌توانند جای خالی امین و جواد را پر کنند. علی رمضانی هم شرایط خوبی دارد.

کاپیتان تیم ملی درباره انگیزه تیم ادامه داد: انگیزه ما برای شادی دل مردم ایران بسیار زیاد است، امیدوارم این اتفاق بیفتد و بازی‌های خوبی ارائه دهیم. در مرحله مقدماتی سه بازی مقابل تونس، مصر و فیلیپین داریم. همه می‌گویند بازی‌های راحتی است ولی ساده و راحت نیست، چون زمان بازی‌ها متفاوت است. البته ما به حریفان کاری نداریم و با تمام توان می‌جنگیم تا نتیجه خوبی کسب کنیم. پس از صعود از مرحله مقدماتی، در مرحله گروهی به احتمال زیاد با برزیل یا صربستان بازی خواهیم کرد.

وی تأکید کرد: ما به حریفان توجهی نمی‌کنیم و تنها بازی خودمان را ارائه می‌دهیم. ذهنیت همه بازیکنان خیلی تغییر کرده و هر زمانی که فکر کنید تمرین داشتیم تا با شرایط وفق پیدا کنیم و در مسابقات رسمی مشکل ساعت بازی را نداشته باشیم. به خودمان فکر می‌کنیم تا بهترین خودمان باشیم.