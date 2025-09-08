وادی: والیبال ایران توانایی حضور در جمع چهار تیم برتر جهان را دارد

ابراهیم وادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شانس تیم ملی والیبال ایران در رقابتهای جهانی اظهار داشت: تجربه نشان داده که تیم مصر در سالهای گذشته همیشه برای ما دردسرساز بوده و بازیهای دشواری برابر این حریف داشتهایم. علاوه بر این نباید تونس و فیلیپین را ساده تصور کنیم.
وی افزود: در عین حال، لازم است از رویارویی مستقیم با برزیل نیز پرهیز شود و قطعاً سرمربی تیم ملی، پیاتزا، در این زمینه برنامهریزی دقیقی خواهد داشت. با توجه به شرایط موجود، ایران توانایی قرار گرفتن در جمع هشت تیم برتر جهان را دارد.
وادی ادامه داد: فیلیپین با وجود برخورداری از سالنهای مجهز و هواداران پرشور، نمیتواند تهدیدی برای تیم ملی ایران باشد. بیتردید سطح والیبال ایران از نظر فنی و تاکتیکی بسیار بالاتر از هر سه تیم همگروهش است.
مربی والیبال تاکید کرد: البته مصر و تونس در گذشته افتخاراتی نظیر قهرمانی آفریقا، حضورهای مکرر در رقابتهای جهانی و شرکت در المپیک را داشتهاند، اما امروز توان و کیفیت پیشین خود را از دست دادهاند. در سالهای قبل مسابقات نزدیکی با مصر داشتیم و حتی چند بار شکستهای سنگینی مقابل این تیم تجربه کردیم.
کارشناس والیبال افزود: پیاتزا با پشتوانه تجربه خود در لیگ ملتها برنامههای مشخصی را دنبال میکند و امیدوار است بهترین نتیجه را با تیم ملی در رقابتهای جهانی کسب کند. در چنین شرایطی همه مسابقات برای ما حکم فینال خواهد داشت.
وی گفت: بازیکنان باید با ذهنیتی برنده و تصویرسازی از پیروزی، برابر تکتک رقبا وارد میدان شوند. پیشبینی من حضور ایران در بین هشت تیم برتر جهان است، اما شایستگی والیبال کشورمان فراتر از این جایگاه بوده و توانایی صعود تا جمع چهار تیم پایانی مسابقات را دارد.
