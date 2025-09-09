به گزارش خبرنگار مهر، حبیبالله حاجیزاده بعدازظهر سه شنبه در جلسه امضای تفاهم نامه ساخت دو مدرسه شش کلاسه که با حضور فرماندار بردسکن و جمعی از خیرین در محل فرمانداری شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: کمبود فضای آموزشی به ویژه در بخش بالادست شهر، یکی از مسائل مهم منطقه است که با مشارکت خیر بزرگوار حاج اسفندیار رضایی و فرزند ایشان، ساخت مدرسهای ۶ کلاسه در زمینی به مساحت ۳۶۰ متر مربع آغاز خواهد شد.
مدیر آموزش و پرورش بردسکن افزود: همچنین خیرین روستای فیروزآباد با مشارکت مردمی و همکاری اداره نوسازی مدارس استان خراسان رضوی بهزودی پروژه ساخت مدرسه ۶ کلاسهای در این روستا را کلید خواهند زد.
زیرساختهای آموزشی باید در شأن مردم شهرستان باشد
محمدجواد صفرنژاد، فرماندار بردسکن در این جلسه با قدردانی از خیرین و مسئولان نیز اظهار کرد: اولویت اصلی ما توسعه زیر ساختهای آموزشی در شهرستان است و باید مدارس جدید متناسب با شأن مردم بردسکن ساخته شوند.
فرماندار بردسکن افزود: پویش «با هم بسازیم، خشت به خشت» باید در روستای فیروزآباد با جدیت دنبال شود.
وی اظهار کرد: هدف ما این است که تا مهرماه سال آینده، دانشآموزان در مدارس جدید مشغول به تحصیل شوند و عملیات اجرایی با تحویل سریع نقشهها بدون وقفه آغاز گردد.
صفرنژاد با تأکید بر همت بالای خیرین و مسئولان گفت: با این پشتکار، آینده تعلیم و تربیت در بردسکن روشن است و ما بهخوبی پاسخگوی نیازهای آموزشی شهرستان خواهیم بود.
