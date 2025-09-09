  1. استانها
امضای تفاهم‌نامه ساخت ۲ مدرسه ۶ کلاسه در بردسکن

بردسکن - مدیر آموزش و پرورش بردسکن گفت: تفاهم‌نامه ساخت دو باب مدرسه ۶ کلاسه در بردسکن و روستای فیروزآباد با مشارکت خیرین، اداره آموزش و پرورش و نهادهای اجرایی در فرمانداری به امضا رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله حاجی‌زاده بعدازظهر سه شنبه در جلسه امضای تفاهم نامه ساخت دو مدرسه شش کلاسه که با حضور فرماندار بردسکن و جمعی از خیرین در محل فرمانداری شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: کمبود فضای آموزشی به ویژه در بخش بالادست شهر، یکی از مسائل مهم منطقه است که با مشارکت خیر بزرگوار حاج اسفندیار رضایی و فرزند ایشان، ساخت مدرسه‌ای ۶ کلاسه در زمینی به مساحت ۳۶۰ متر مربع آغاز خواهد شد.

مدیر آموزش و پرورش بردسکن افزود: همچنین خیرین روستای فیروزآباد با مشارکت مردمی و همکاری اداره نوسازی مدارس استان خراسان رضوی به‌زودی پروژه ساخت مدرسه ۶ کلاسه‌ای در این روستا را کلید خواهند زد.

زیرساخت‌های آموزشی باید در شأن مردم شهرستان باشد

محمدجواد صفرنژاد، فرماندار بردسکن در این جلسه با قدردانی از خیرین و مسئولان نیز اظهار کرد: اولویت اصلی ما توسعه زیر ساخت‌های آموزشی در شهرستان است و باید مدارس جدید متناسب با شأن مردم بردسکن ساخته شوند.

فرماندار بردسکن افزود: پویش «با هم بسازیم، خشت به خشت» باید در روستای فیروزآباد با جدیت دنبال شود.

وی اظهار کرد: هدف ما این است که تا مهرماه سال آینده، دانش‌آموزان در مدارس جدید مشغول به تحصیل شوند و عملیات اجرایی با تحویل سریع نقشه‌ها بدون وقفه آغاز گردد.

صفرنژاد با تأکید بر همت بالای خیرین و مسئولان گفت: با این پشتکار، آینده تعلیم و تربیت در بردسکن روشن است و ما به‌خوبی پاسخگوی نیازهای آموزشی شهرستان خواهیم بود.

