مدیح:برگزاری باشکوه چهارمین دوره «روز بردسکن»با بیش از ۲۰ برنامه محوری

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مدیح شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای ایجاد فضای جشن و نشاط اجتماعی، مجموعهای از برنامههای متنوع با حضور هنرمندان کشوری و شهرستانی در نقاط مختلف شهر، اکران فیلمهای سینمایی، مسابقات فرهنگی، افتتاح پروژههای عمرانی و نمایشگاههای صنایع دستی در سطح شهر برگزار میشود.
شهردار بردسکن افزود: عطرافشانی گلزار شهدا، دیدار با خانوادههای معظم شهدا و امام جمعه محترم، همایش معتمدین مساجد، نورپردازی و آذینبندی سطح شهر، نصب المانهای ویژه روز بردسکن، نورپردازی و نظافت عمومی شهر از جمله اقدامات فرهنگی و اجتماعی این هفته است.
وی از دیگر برنامههای شاخص این هفته به برگزاری جشنهای شبانه در شمال و جنوب شهر به مدت ۴ شب، تخفیف ۴۰ درصدی در صدور پروانههای ساختمانی ،تخفیف ویژه اصناف با همکاری اتاق اصناف، مسابقات فرهنگی در حوزه عکس، فیلم، شعر و نقاشی، افتتاح پروژه عمرانی بلوار ورودی شهر، برپایی نمایشگاه صنایع دستی و فروش محصولات مشاغل خانگی با حضور بانوان و ایجاد سیاهچادر عشایری برای معرفی فرهنگ بومی نیز اشاره کرد.
مدیح تأکید کرد: هدف از این برنامهها، تقویت هویت فرهنگی شهر، ایجاد شور و نشاط عمومی، و معرفی ظرفیتهای بردسکن در سطح ملی است.
گفتنی است؛روز بردسکن برای چهارمین سال پیاپی با تلاشهای شهرداری و شورای اسلامی شهر، با شکوه خاصی در این شهر برگزار میشود. این مناسبت که در ۱۶مهرماه گرامی داشته میشود، به عنوان نمادی از هویت فرهنگی، تاریخی و اجتماعی بردسکن شناخته شده و هر ساله با استقبال گسترده مردم همراه است.این جشن نهتنها فرصتی برای معرفی ظرفیتهای بردسکن به دیگر نقاط کشور است، بلکه به تقویت حس تعلق و همبستگی اجتماعی در میان شهروندان نیز کمک میکند.
