انتقال مدرسه شاهد قوچان به مسکن مهر؛ اهالی و والدین هر دو ناراضی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- حبیبه احسنی: هر سال با فرارسیدن شهریور و آغاز فرآیند ثبت‌نام دانش‌آموزان، فشار مضاعفی بر خانواده‌ها وارد می‌شود. انتخاب و ثبت‌نام مدرسه، کمبود فضای آموزشی به‌ویژه در مقاطع ابتدایی و متوسطه اول، تغییر مکان برخی مدارس به دلایلی همچون نوسازی، ضعف اطلاع‌رسانی مناسب و هزینه‌های ملزومات دانش‌آموزی همه و همه باعث شده شهریور برای بسیاری از خانواده‌ها به ماهی پر از دوندگی و اضطراب تبدیل شود.

اما آنچه این روزها در فضای مجازی قوچان پررنگ دیده می‌شود دغدغه و ناراحتی اهالی مسکن مهر قوچان و والدین دانش‌آموزان مدرسه شاهد بیات است، اعتراضاتی که به تصمیم آموزش‌وپرورش برای انتقال مکان مدرسه ابتدایی دخترانه شاهد بیات به مسکن مهر بازمی‌گردد.

در حال حاضر منطقه مسکن مهر قوچان تنها یک مدرسه ابتدایی دارد و بسیاری از دانش‌آموزان این منطقه که اغلب از اقشار کم‌درآمد نیز هستند برای ادامه تحصیل ناچارند شرایط سخت‌تری نسبت به دیگر دانش‌آموزان تحمل کنند. بنا بود با ساخت دو مدرسه ابتدایی و متوسطه اول، مشکلات آموزشی اهالی کاهش یابد اما تصمیم اخیر آموزش‌وپرورش برای انتقال مدرسه شاهد بیات به مدرسه تازه‌ساز مسکن مهر نگرانی‌ها و اعتراضات خانواده‌ها را دوچندان کرده است.

صدای مردم مسکن مهر: مدرسه برای ما ساخته‌شده نه دیگران

در گفتگو با تعدادی از والدین و اهالی مسکن مهر، نخستین گلایه آن‌ها به کمبود فضای آموزشی و تغییر کاربری آن از مدرسه متوسطه به مدرسه ابتدایی شاهد برمی‌گردد.

یکی از والدین می‌گوید: قرار بود در این منطقه مدرسه متوسطه اول ساخته شود اما حالا می‌خواهند مدرسه ابتدایی دخترانه شاهد را منتقل کنند که فقط دانش‌آموزان با امتیاز خاص می‌توانند ثبت‌نام کنند، پس تکلیف بچه‌های ما چه می‌شود؟

مادری دیگر با نگرانی از هزینه‌های رفت‌وآمد بیان می‌کند: من نمی‌توانم دخترم را به مدرسه داخل شهر بفرستم چون هزینه سرویس را نداریم، همسرم کارگر است و ماهی ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان پول سرویس برای ما غیرممکن است مجبوریم بچه‌ها را به مدرسه پادگان بفرستیم اما متأسفانه در مدرسه پادگان کلاس‌ها ۲ پایه برگزار می‌شود.

اهالی این منطقه تأکید دارند هدف اولیه از ساخت مدرسه در مسکن مهر تأمین نیاز اهالی بوده است. مادری که فرزندش در یکی از مدارس داخل شهر درس می‌خواند، می‌گوید: برای ثبت‌نام فرزندم از ما سند و قولنامه خواستند وقتی دیدند ساکن مسکن مهر هستیم و داخل محدوده نیستیم ثبت‌نام نکردند تا اینکه مجبور شدیم دو میلیون تومان هزینه کنیم و قولنامه بگیریم تا فرزندم را ثبت‌نام شود.

یکی دیگر از والدین تأکید می‌کند: بیشتر اهالی تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند و توان مالی چندانی ندارند. به گفته او هزینه‌های بالا برای تردد دانش آموزان و شرایط مالی خانواده‌ها نیازمند توجه بیشتر مسئولین است اما انتقال مدرسه شاهد بیات به این منطقه بدون در نظر گرفتن شرایط خانواده‌ها و خواسته‌های مردم بود.

امنیت مسیر دغدغه‌ای جدی برای والدین

موضوع امنیت مسیر هم یکی دیگر از دغدغه‌های والدین بود. یکی از آن‌ها می‌گوید: جاده‌ای که در ابتدای مسیر مسکن مهر است جاده‌ای پر رفت آمد بوده و ماشین‌ها با سرعت در آن تردد می‌کنند، بارها شاهد بودیم که ماشین با ترمز شدید جلوی پای بچه‌ها ایستاده است اما متأسفانه نه پل عابر پیاده وجود دارد و نه زیرگذر و این مسیر برای دانش‌آموزان خطرناک است.

والدین شاهد بیات ناراضی از انتقال مدرسه به مسکن مهر

نارضایتی تنها محدود به اهالی مسکن مهر نیست. والدین دانش‌آموزان مدرسه شاهد بیات نیز مخالف این جابجایی هستند. یکی از اولیا می‌گوید: این تصمیم تنها ۲۰ روز مانده به آغاز سال تحصیلی گرفته‌شده و فرصت انتخاب دیگری برای ما باقی نمانده است. وقتی اعتراض کردیم مدیر مدرسه گفت هر کس ناراضی است پرونده بچه‌اش را بگیرد و برود، وقتی مدارس دیگر تکمیل ظرفیت شده‌اند فرزندمان را کجا ثبت‌نام کنیم؟

یکی دیگر از والدین تأکید می‌کند: از مسئولان آموزش‌وپرورش انتظار داریم توضیح دهند چرا باید مدرسه شاهد بیات به مسکن مهر منتقل شود. آیا سلامت بچه‌های ما در مسیر خطرناک آن جاده تضمین می‌شود؟

مادری دیگر با انتقاد از مسافت طولانی اضافه می‌کند: چطور ممکن است یک دانش‌آموز دختر ابتدایی هر روز چنین مسیر دور و خطرناکی را طی کند؟ این تصمیم بدون در نظر گرفتن نظر خانواده‌ها گرفته‌شده و نشان می‌دهد که برای خواسته‌های مردم ارزشی قائل نیستند.

جابجایی مدارس در راستای رفاه همه مردم است

سرپرست آموزش‌وپرورش قوچان در گفتگو با خبرنگار مهر، دلیل جابجایی برخی مدارس در آستانه سال تحصیلی را تنها یک پیشنهاد در جلسه ساماندهی فضاهای آموزشی خواند که هنوز قطعیتی ندارد و اظهار کرد: بر اساس ظرفیت‌های شهرستان و مراجعات مردمی ناچار شدیم برخی مدارس را جابجا کنیم تا مشکلات ثبت‌نام کمتر شود.

عطالله محمد نیا افزود: دو مشکل جدی ما مربوط به متوسطه اول دخترانه و پسرانه است و به‌طور مشخص در بلوک کمربندی از چهارراه ژاندارمری تا میدان کشتی و امتداد آن تا ۲۰ متری ابراهیمی هیچ مدرسه متوسطه اول دخترانه‌ای وجود ندارد و خانواده‌ها سرگردان هستند.

وی با اشاره به اینکه مدارس جابریان، قاضی و ستوان جعفر در این محدوده به دلیل افزایش جمعیت دانش‌آموزی پاسخگوی نیازها نیستند، افزود: از تیرماه امسال نامه‌نگاری‌ها برای کد آموزشی جدید آغاز شد تا یک مدرسه متوسطه اول دخترانه جدید ایجاد کنیم که در حال حاضر موفق به اخذ این کد آموزشی شده‌ایم و برای تأمین فضای آموزشی آن ناگزیر هستیم یکی از مدارس این محدوده را استفاده کنیم، بر این اساس پیشنهاد شد مدرسه شاهد بیات به مسکن مهر منتقل شود.

سرپرست آموزش‌وپرورش قوچان ادامه داد: مدرسه آزادی سابق که در حال حاضر شاهد بیات در آن استقرار دارد فرسوده بوده و جز ۱۱ پروژه توسعه عدالت فضا آموزشی است که باید تخریب و نوسازی شود پس بهترین راهکار انتقال آن به مدرسه مسکن مهر خواهد بود که تا مهرماه امسال هم به بهره‌برداری می‌رسد.

محمد نیا در خصوص اعتراض خانواده‌های مسکن مهر نیز گفت: اهالی مسکن مهر معترض‌اند چرا این مدرسه را به مدرسه خاص تبدیل کرده‌ایم و دانش آموزان آن‌ها چه خواهند شد؟ آن‌ها می‌خواهند در این منطقه مدرسه متوسطه اول داشته باشند اما طبق دستورالعمل حداقل باید ۷۵ دانش‌آموز وجود داشته باشد که فعلاً چنین آماری در مسکن مهر وجود ندارد.

سرپرست آموزش‌وپرورش قوچان با تأکید بر اینکه تصمیم‌ها برای مدرسه مسکن مهر ایجاد مدرسه دولتی بوده که مدرسه شاهد هم یک مدرسه دولتی است و اتفاق بدی رخ نداده است، بیان کرد: درست است که انتقال مدرسه شاهد بیات به مسکن مهر نگرانی‌هایی ایجاد کرده اما هدف ما ساماندهی و رفاه خانواده‌هاست.

وی ادامه داد: برای تصمیم‌گیری نهایی این موضوع امروز جلسه‌ای برگزار می‌شود و قطعاً جمع‌بندی جلسه به نفع مردم خواهد بود.

مسکن مهر قوچان سال‌هاست با کمبود زیرساخت‌ها و مشکلات متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند و حالا که ساکنان این منطقه پس از انتظار طولانی به مدرسه‌ای در محل خود دست‌یافته‌اند تصمیم برای جابه‌جایی آن و استقرار مدرسه شاهد نگرانی‌های تازه‌ای را ایجاد کرده است. خانواده‌های مسکن مهر که عمدتاً شرایط لازم برای ثبت‌نام در مدارس خاص را ندارند نگران‌اند فرزندانشان بار دیگر از حق آموزش در نزدیکی محل زندگی محروم شوند.

از سوی دیگر، اولیای دانش‌آموزان مدرسه شاهد بیات نیز از انتقال به نقطه‌ای خارج از بافت اصلی شهر ابراز نارضایتی کرده‌اند و این تصمیم را به ضرر دانش آموزان شاهد می‌دانند.

علاوه بر این‌ها اطلاع‌رسانی دیرهنگام در هفته دوم شهریور آن‌هم زمانی که فرآیند ثبت‌نام‌ها تقریباً به پایان رسیده، مشکلات آموزشی را افزون کرده و موجب سرگردانی بیشتر خانواده‌ها خواهد شد.

آنچه مهم است اتخاذ تصمیمی درست توسط مسئولین بوده تا در شهریور که هم آموزش‌وپرورش روزهای پرکار خود را طی می‌کند و هم والدین دغدغه آغاز سال تحصیلی جدید برای فرزندانشان را دارند شرایط واقعی مردم و عدالت آموزشی در نظر گرفته‌شده و فشار مضاعفی بر آموزش‌وپرورش و خانواده‌ها وارد نشود.