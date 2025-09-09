به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد کرمیاسد، رئیس پلیس راه فراجا از اعمال محدودیتهای ترافیکی در محورهای مواصلاتی پرتردد کشور از امروز سهشنبه ۱۸ شهریور تا پایان روز جمعه ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ خبر داد.
وی هدف از اعمال این محدودیتها را ارتقای ایمنی تردد، پیشگیری از تصادفات و تسهیل عبور و مرور خودروها عنوان کرد و افزود: با توجه به افزایش سفرها و حجم ترافیک در برخی محورهای شمالی و اصلی کشور، محدودیتهایی در مسیرهایی چون کرج-چالوس، هراز، فیروزکوه، تهران-سمنان-مشهد، فشم و رشت-قزوین در نظر گرفته شده است.
ممنوعیت تردد موتورسیکلت
سرهنگ کرمیاسد اعلام کرد: از ساعت ۱۲ ظهر امروز سهشنبه ۱۸ شهریور تا ساعت ۶ صبح شنبه ۲۲ شهریور، تردد تمام موتورسیکلتها در محورهای پرتردد کشور ممنوع است. این تصمیم برای کاهش خطرات احتمالی و حوادث رانندگی اتخاذ شده است.
محدودیتهای ترافیکی در محور کرج-چالوس
رئیس پلیس راه فراجا گفت: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج-چالوس همچنان ممنوع است. همچنین در صورت افزایش حجم ترافیک، از صبح سهشنبه و چهارشنبه، مسیر مرزنآباد به سمت تهران و سپس از پل زنگوله تا چالوس، بهصورت یکطرفه خواهد شد.
وی اضافه کرد: در روز جمعه ۲۱ شهریور، از ساعت ۱۳ تردد به سمت چالوس در آزادراه تهران-شمال ممنوع خواهد شد و از ساعت ۱۶ مسیر مرزنآباد به سمت تهران یکطرفه میشود.
محدودیتهای محور هراز
سرهنگ کرمیاسد اظهار داشت: تردد تریلرها از محور هراز همچنان ممنوع است و کامیونها و کامیونتها نیز از صبح سهشنبه تا جمعه اجازه عبور ندارند، مگر آنکه حامل مواد سوختی یا فسادپذیر باشند. در صورت نیاز و افزایش ترافیک، اعمال محدودیت یکطرفه در مسیر پلور تا لاریجان پیشبینی شده است.
محدودیت یکطرفه در محور فشم
به گفته این مقام انتظامی، در محور فشم نیز محدودیت ترافیکی بهصورت یکطرفه، از انتهای محور تا خروجی فشم در بازه زمانی ۱۷ تا ۲۰ روزهای چهارشنبه و جمعه (۱۸ و ۲۱ شهریور) اعمال خواهد شد.
ممنوعیت عبور کامیون در محور قدیم رشت قزوین
سرهنگ کرمیاسد در ادامه خاطرنشان کرد: در محور قدیم رشت-قزوین، عبور تریلرها و کامیونها بهجز خودروهای حامل سوخت و مواد فاسدشدنی، در ساعات اعلامشده ممنوع خواهد بود. این ممنوعیت در روز سهشنبه از ساعت ۱۲ تا ۲۴ و در روزهای چهارشنبه و جمعه از ۸ صبح تا ۱۲ شب اجرا میشود.
تأکید بر همکاری رانندگان
وی در پایان از همراهی رانندگان و شهروندان قدردانی کرد و گفت: رعایت محدودیتهای ترافیکی نقش مهمی در کاهش سوانح، تأمین امنیت جادهها و روانسازی تردد ایفا میکند. امیدواریم با همکاری مردم، عبور و مرور در این ایام پرتردد بدون حادثه و ایمن انجام شود.
نظر شما