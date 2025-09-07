به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان محقق مدیر واحد ترافیک و حمل و نقل شهرداری شهرکرد بیان کرد: این اقدامات با هدف کاهش ترافیک، ارتقای ایمنی، کوتاه‌تر شدن زمان سفرهای درون‌شهری و ایجاد نظم در شبکه معابر انجام می‌گیرد و علاوه بر افزایش کارایی حمل‌ونقل شهری، تأثیر چشمگیری در ارتقای کیفیت زندگی و بهبود سیمای شهری خواهد داشت.

وی با بیان اینکه امسال اعتبار اصلاح تقاطع‌ها ۱۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، خاطرنشان کرد: ساماندهی جداول کمربندی جنوب، ساماندهی اصلاح ترافیکی روبروی امامزاده‌گان دوخاتون، ساماندهی ورودی به سمت اصفهان، اجرای مصوبات شورای ترافیک، سه راهی جمهوری حافظ، ورودی دوم منظریه، میدان دفاع مقدس، اطراف پارکینگ یزدان انجام شده است.