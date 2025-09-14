محمد حسین واحدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ضرورت بازنگری در ساختار حملونقل شهری، از آغاز مجموعهای از اقدامات فوری برای کاهش بار ترافیکی در مسیرهای پرتردد خبر داد.
وی با اشاره به وضعیت فعلی ترافیک در محدودههای مرکزی شهر گفت: اگر امروز وارد عمل شدهایم، به این دلیل است که میدانیم آزادسازی مسیرها امکانپذیر است و باید با سرعت بیشتری پیش برویم. نگاه صرف به تقاطعها کافی نیست؛ باید کل محدوده را بهصورت یکپارچه مدیریت کرد.
وی با بیان اینکه حذف میدان فردوسی شمالی و تعویض مسیرهای گردش خودرو در دستور کار قرار گرفته، افزود: هدف این است که بار ترافیکی از گردشهای باز به سمت مسیرهای روان هدایت شود. این اقدام نقطه شروعی برای اصلاحات گستردهتر در ساختار شهری خواهد بود.
واحدیان با اشاره به محدودیتهای اجرایی برخی پروژهها از جمله زیرگذر تقاطع طالقانی تا فارابی تصریح کرد: با شرایط فعلی، اجرای زیرگذر در این محدوده امکانپذیر نیست، اما با اصلاحات جدید، بار ترافیکی از منظریه به سمت مرکز شهر هدایت شده و مسیر شمال به جنوب سبکتر خواهد شد.
وی همچنین از جابجایی المانهای شهری، حذف طرحهای قدیمی و تبدیل برخی نقاط به چهارراه خبر داد و گفت: این اقدامات بخشی از برنامه جامع مدیریت شهری است که با نگاه جسورانه و اجرایی دنبال میشود. مذاکره برای تعیین تکلیف برجهای دوقلو نیز در همین راستا در حال انجام است.
