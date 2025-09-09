نقش آفرینی عشایر استان بوشهر در تأمین امنیت غذایی

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در دیدار با رئیس سازمان امور عشایر ایران با اشاره به نقش عشایر استان در تأمین امنیت غذایی، بهویژه در تولید و تأمین گوشت قرمز، از مشارکت فعال آنها در فعالیتهای تولیدی استان قدردانی کرد.
استاندار بوشهر با تشکر از مدیریت سازمان امور عشایر کشور بابت تأمین اعتبار برای اجرای طرحهای سال گذشته، خواستار تخصیص اعتبار برای اجرای پروژههای عمرانی حوزه عشایر شد.
زارع تصریح کرد: این پروژهها شامل توسعه راههای عشایری و تأمین آب مورد نیاز جامعه عشایری است.
استاندار بوشهر همچنین بر ضرورت انجام مطالعات دقیق برای بهبود مسیرهای تردد عشایر و احداث راههای جدید تأکید کرد و گفت: چنین اقداماتی میتواند موجب ارتقای کیفیت زندگی و سهولت رفتوآمد عشایر و سایر اقشار شود.
جهانبخش میرزاوند رئیس سازمان امور عشایر ایران نیز ضمن تقدیر از تلاشها و پیگیریهای استاندار بوشهر، با درخواستهای استاندار موافقت و دستورات لازم به زیر مجموعه خود را صادر کرد.
