به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در همایش نقش عشایر استان بوشهر در تولید، امنیت و توسعه فرهنگ صلح و سازش در تنگ ارم دشتستان اظهار کرد: بسیار خوشحالم که بار دیگر در جمع عشایر غیرتمند استان حضور یافته‌ام و با اطمینان می‌گویم که عشایر در تولید، امنیت و توسعه فرهنگ صلح و سازش نقش بسزایی دارند.

وی افزود: عشایر هم حافظ کشور و مرزهای میهن در برابر استعمارگران به‌ویژه در خط مقدم مبارزه با استعمار انگلیس بوده‌اند و هم برای به دست آوردن آزادی و سربلندی ایران ایفای نقش کرده‌اند و پیوسته نقش اجتماعی مهمی بر عهده داشته‌اند.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: عشایر، پاسدار تنوع فرهنگی در ایران عزیز بوده‌اند و با وجود تنوع در گویش، لباس و … همواره خود را ذیل گستره تمدنی ایران دانسته‌اند که بسیار ارزشمند است.

زارع تصریح کرد: عشایر غیور و با شهامت ما، سابقه‌ای درخشان در حماسه‌آفرینی‌های دوران دفاع مقدس دارند و در فرآیند سازندگی کشور نیز نقش آفرین بوده‌اند؛ با سخت کوشی، به عنوان نیروهای مولد جامعه هستند و یک جامعه تولید کننده شناخته می‌شوند که با کمترین هزینه، بیشترین سود را می‌رسانند.

وی ادامه داد: فعالیت اثربخش عشایر در حرکت‌های اقتصادی و تولیدی، الگویی از هم‌افزایی در تولید است.

استاندار بوشهر ابراز کرد: دولت چهاردهم عشایر را یک فرصت می‌داند و اطمینان دارم در سایه حمایت از این قشر زحمتکش و استفاده از ظرفیت‌های انسانی آنان به عنوان کانون‌های تولید و ارزش‌آفرینی، شاهد رشد استان بوشهر خواهیم بود.

زارع تأکید کرد: همه دستگاه‌های اجرایی برای توسعه زیرساخت‌ها، تأمین امکانات رفاهی و رفع مشکلات معیشتی عشایر همت گمارند و نسبت به ارتقا سطح خدمات در مناطق عشایری اقدام کنند.