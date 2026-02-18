۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۴۹

مطالبه استاندار سمنان: برش استانی برنامه‌های قرآنی تدوین شود

سمنان- استاندار سمنان پراکندگی و تداخل در تصمیم‌گیری‌ها را چالش‌آفرین خواند و بر ضرورت انسجام در برنامه‌های قرآنی استان تأکید کرد و گفت: این برنامه‌ها باید هدفمند باشد.

به گزارش خبرنگار مهر محمدجواد کولیوند در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان سمنان در دفتر امام جمعه سمنان با تأکید بر جایگاه مردم در حکمرانی فرهنگی بیان کرد: نقش مردم در اداره جامعه نباید تشریفاتی باشد، بلکه باید واقعی، مؤثر و مبتنی بر واگذاری مسئولیت‌ها تعریف شود؛ تحقق این امر نیازمند شفافیت، آموزش و اعتمادسازی متقابل است.

وی با اشاره به تعدد مراکز تصمیم‌گیری در کشور خاطرنشان کرد: پراکندگی و تداخل در تصمیم‌ها می‌تواند موجب بروز چالش در اداره جامعه شود و در حوزه فرهنگ نیز لازم است اختیارات هر دستگاه در چارچوب قانون به‌درستی تعریف و اجرا شود تا نظم، کارآمدی و انسجام افزایش یابد.

استاندار سمنان با بیان اینکه جامعه نیازمند مرجع‌های معتبر آموزشی و فکری است، گفت: قرآن بالاترین و معتبرترین مرجع برای تبیین مفاهیم اخلاقی، تربیتی و فرهنگی به شمار می‌رود و باید این مرجعیت در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

کولیوند با تأکید بر لزوم انسجام در برنامه‌های قرآنی استان افزود: برنامه‌های قرآنی باید به‌صورت هدفمند، زمان‌بندی‌ شده و با تعیین دقیق مسئولیت‌ها تدوین شود و با نظارت مستمر، روند اجرا و پیشرفت آن‌ها به‌صورت ماهانه مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی در ادامه افزود: برای ارتقای فعالیت‌های قرآنی در استان باید همزمان با برنامه‌های آموزشی و پژوهشی، ظرفیت‌های مردمی و خانواده‌ها نیز به‌کار گرفته شود. ایجاد فضای مشارکتی و هدفمند برای نسل جوان، ترویج تدبر در قرآن و تشکیل جلسات مستمر قرآنی می‌تواند نقش مؤثری در شکل‌گیری فرهنگ عمومی با پشتوانه آموزه‌های قرآنی داشته باشد و انسجام فرهنگی استان را تقویت کند.

استاندار سمنان در ادامه بر لزوم تدوین برش استانی برنامه‌های قرآنی تأکید کرد و افزود: برنامه‌های قرآنی استان باید به‌صورت هدفمند، زمان‌بندی‌شده و با تعیین مسئولیت‌ها تدوین شود و با نظارت مستمر، پیشرفت آن‌ها به‌صورت ماهانه مورد ارزیابی قرار گیرد.

کولیوند اظهار داشت: با هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی، آموزشی و مردمی و با بهره‌گیری از آموزه‌های قرآنی، می‌توان زمینه ارتقای فرهنگ عمومی، افزایش آرامش اجتماعی و تقویت انسجام فرهنگی در استان را فراهم کرد.

