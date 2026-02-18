به گزارش خبرنگار مهر محمدجواد کولیوند در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان سمنان در دفتر امام جمعه سمنان با تأکید بر جایگاه مردم در حکمرانی فرهنگی بیان کرد: نقش مردم در اداره جامعه نباید تشریفاتی باشد، بلکه باید واقعی، مؤثر و مبتنی بر واگذاری مسئولیت‌ها تعریف شود؛ تحقق این امر نیازمند شفافیت، آموزش و اعتمادسازی متقابل است.

وی با اشاره به تعدد مراکز تصمیم‌گیری در کشور خاطرنشان کرد: پراکندگی و تداخل در تصمیم‌ها می‌تواند موجب بروز چالش در اداره جامعه شود و در حوزه فرهنگ نیز لازم است اختیارات هر دستگاه در چارچوب قانون به‌درستی تعریف و اجرا شود تا نظم، کارآمدی و انسجام افزایش یابد.

استاندار سمنان با بیان اینکه جامعه نیازمند مرجع‌های معتبر آموزشی و فکری است، گفت: قرآن بالاترین و معتبرترین مرجع برای تبیین مفاهیم اخلاقی، تربیتی و فرهنگی به شمار می‌رود و باید این مرجعیت در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

کولیوند با تأکید بر لزوم انسجام در برنامه‌های قرآنی استان افزود: برنامه‌های قرآنی باید به‌صورت هدفمند، زمان‌بندی‌ شده و با تعیین دقیق مسئولیت‌ها تدوین شود و با نظارت مستمر، روند اجرا و پیشرفت آن‌ها به‌صورت ماهانه مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی در ادامه افزود: برای ارتقای فعالیت‌های قرآنی در استان باید همزمان با برنامه‌های آموزشی و پژوهشی، ظرفیت‌های مردمی و خانواده‌ها نیز به‌کار گرفته شود. ایجاد فضای مشارکتی و هدفمند برای نسل جوان، ترویج تدبر در قرآن و تشکیل جلسات مستمر قرآنی می‌تواند نقش مؤثری در شکل‌گیری فرهنگ عمومی با پشتوانه آموزه‌های قرآنی داشته باشد و انسجام فرهنگی استان را تقویت کند.

کولیوند اظهار داشت: با هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی، آموزشی و مردمی و با بهره‌گیری از آموزه‌های قرآنی، می‌توان زمینه ارتقای فرهنگ عمومی، افزایش آرامش اجتماعی و تقویت انسجام فرهنگی در استان را فراهم کرد.