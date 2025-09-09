خوزستان در چنگال گرمای سوزان؛ شوش با ۴۸.۸ درجه رکورددار شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی استان خوزستان برای امروز سه‌شنبه، گرمای شدید همچنان این استان را تحت تأثیر قرار داده است. شوش با ثبت دمای ۴۸.۸ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین شهر استان و دزپارت (دهدز) با ۳۶.۸ درجه خنک‌ترین نقطه گزارش شدند.

دمای هوا در دیگر شهرهای خوزستان نیز همچنان بالاست؛ دزفول با ۴۸.۱، رامشیر با ۴۷.۶، بستان با ۴۷.۳، و امیدیه و هویزه هر دو با ۴۷.۲ درجه سانتی‌گراد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. اهواز، مرکز استان، نیز دمای ۴۷ درجه را تجربه کرد. در همین حال، آبادان ۴۶.۹، ماهشهر و رامهرمز هر دو ۴۶.۴، و بهبهان ۴۵.۳ درجه سانتی‌گراد را ثبت کردند.

ایستگاه‌های هواشناسی همچنین گزارش دادند که دما در مناطق دیگر مانند شوشتر و مسجدسلیمان به ترتیب ۴۵.۹ و ۴۵.۸ درجه بوده و حتی در مناطق مرتفع‌تر مانند ایذه نیز دما به ۴۱.۸ درجه رسیده است.

این شرایط جوی، ضرورت رعایت نکات ایمنی برای جلوگیری از گرمازدگی و مدیریت مصرف انرژی را بیش از پیش برجسته کرده است.