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۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۰۱

امیدیه گرم‌ترین شهر خوزستان شد

امیدیه گرم‌ترین شهر خوزستان شد

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: امیدیه با ثبت دمای ۴۵.۶ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقطه استان در شبانه‌روز گذشته بوده است.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی خوزستان، امروز یکشنبه هفتم تیرماه، دما در بسیاری از نقاط استان از مرز ۴۵ درجه گذشت.

وی افزود: ایستگاه‌های هواشناسی آغاجاری با ۴۵.۵، رامشیر با ۴۵.۴، آبادان با ۴۵.۳، هندیجان با ۴۵.۲، شوش و گتوند با ۴۵.۱ و اهواز، رامهرمز و ایستگاه کشاورزی اهواز با ۴۵ درجه سانتی‌گراد، بیشترین میزان دما را پس از امیدیه به خود اختصاص دادند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: کمترین دمای ثبت شده در میان ایستگاه‌های استان نیز مربوط به دزپارت با ۳۴.۸ درجه سانتی‌گراد بوده است.

وی در پایان تصریح کرد: میانگین دمای بیشینه در ۲۳ ایستگاه هواشناسی استان امروز ۴۳.۹ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.

کد مطلب 6873599

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