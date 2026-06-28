محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی خوزستان، امروز یکشنبه هفتم تیرماه، دما در بسیاری از نقاط استان از مرز ۴۵ درجه گذشت.

وی افزود: ایستگاه‌های هواشناسی آغاجاری با ۴۵.۵، رامشیر با ۴۵.۴، آبادان با ۴۵.۳، هندیجان با ۴۵.۲، شوش و گتوند با ۴۵.۱ و اهواز، رامهرمز و ایستگاه کشاورزی اهواز با ۴۵ درجه سانتی‌گراد، بیشترین میزان دما را پس از امیدیه به خود اختصاص دادند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: کمترین دمای ثبت شده در میان ایستگاه‌های استان نیز مربوط به دزپارت با ۳۴.۸ درجه سانتی‌گراد بوده است.

وی در پایان تصریح کرد: میانگین دمای بیشینه در ۲۳ ایستگاه هواشناسی استان امروز ۴۳.۹ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.