محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین دادههای ایستگاههای هواشناسی خوزستان، امروز یکشنبه هفتم تیرماه، دما در بسیاری از نقاط استان از مرز ۴۵ درجه گذشت.
وی افزود: ایستگاههای هواشناسی آغاجاری با ۴۵.۵، رامشیر با ۴۵.۴، آبادان با ۴۵.۳، هندیجان با ۴۵.۲، شوش و گتوند با ۴۵.۱ و اهواز، رامهرمز و ایستگاه کشاورزی اهواز با ۴۵ درجه سانتیگراد، بیشترین میزان دما را پس از امیدیه به خود اختصاص دادند.
مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: کمترین دمای ثبت شده در میان ایستگاههای استان نیز مربوط به دزپارت با ۳۴.۸ درجه سانتیگراد بوده است.
وی در پایان تصریح کرد: میانگین دمای بیشینه در ۲۳ ایستگاه هواشناسی استان امروز ۴۳.۹ درجه سانتیگراد گزارش شده است.
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