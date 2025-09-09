شهادت یک مأمور نیروی انتظامی در دزپارت

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر کیخایی اظهار کرد: ظهر امروز سه شنبه در جریان عملیات مأموران پلیس برای تخریب یک مزرعه کاشت خشخاش در روستای «مورد دراز» دزپارت، افراد مسلح اقدام به تیراندازی کردند که متأسفانه ستوان اصغر بندری از نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان ایذه به شهادت رسید.

وی افزود: این حادثه حوالی ساعت ۱۳ رخ داد و نیروهای انتظامی بلافاصله اقدامات لازم برای کنترل منطقه آغاز کردند.

فرماندار دزپارت تأکید کرد: دستگاه‌های امنیتی و قضائی با جدیت موضوع را پیگیری و با عوامل این اقدام جنایتکارانه برخورد خواهند کرد.