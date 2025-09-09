  1. استانها
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۵۷

دستبند پلیس عاقبت کار سارقان احشام در علی آبادکتول

دستبند پلیس عاقبت کار سارقان احشام در علی آبادکتول

علی آباد-فرمانده انتظامی علی اباد کتول از دستگیری سه نفر سارق احشام وکشف احشام سرقتی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین نوروزی اظهار کرد: در پی سرقت احشام در یکی از روستاهای این شهرستان، دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی قرارگرفت.

وی افزود: ماموران پس از بررسی محیطی موفق شدند با اقدامات فنی بعمل آمده سه سارق احشام را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی دریک اقدام ضربتی در مخفیگاهشان دستگیرکنند.

این مقام انتظامی گفت: دربازرسی ازمخفیگاه متهمان تعدادی احشام سرقتی کشف و در تحقیقات تخصصی آنها به سرقت‌های دیگر نیز اعتراف کردند که پرونده به مرجع قضائی ارسال شد.

