  1. استانها
  2. گلستان
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۵۳

جمع آوری معتادان متجاهر در آزادشهر

آزادشهر-جانشین فرماندهی انتظامی آزادشهر از اجرای طرح آرامش و جمع آوری ۱۱ معتاد پرخطر و کشف مقادیری انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین مهقانی اظهار کرد: طرح جمع آوری معتادین پر خطر ومبارزه با سوداگران مرگ به منظور افزایش احساس امنیت برای شهروندان و سالم سازی محیط اجرا شد.

وی افزود: در راستای این طرح در ۲۴ ساعت گذشته تعداد ۱۱ نفر معتاد متجاهر توسط کارکنان ایست و بازرسی تیل آباد جمع آوری و تحویل مراکز ترک اعتیاد شدند.

مهقانی اظهار کرد: در پی این دستگیری‌ها مقادیری انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی کشف شد.

جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان آزادشهر خاطرنشان کرد: پلیس با ادامه این طرح‌ها با هدف بهبود وضعیت این افراد با تمام توان آماده خدمت گزاری است.

کد خبر 6585324

