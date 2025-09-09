  1. استانها
می‌توانستیم برنده باشیم اما اشتباهات فردی مانع شد

اصفهان - سرمربی تیم پالایش نفت اصفهان گفت: بازی امروز کیفیت بالایی داشت و می‌توانستیم برنده باشیم اما روی همان اشتباهاتی که از قبل شناسایی کرده بودیم، گل دریافت کردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد جابری پس از تساوی تیمش برابر فولادزرند، اظهار کرد: بازی امروز زیبا، پرهیجان و جاندار بود. می‌توانستیم برنده این دیدار باشیم اما متأسفانه روی همان نقاط ضعفی که از قبل روی آن کار کرده بودیم، گل خوردیم. می‌دانستیم تیم حریف از تاکتیک پاورپلی و خروج دروازه‌بان استفاده می‌کند، اما دقیقاً از همان جا ضربه خوردیم.

وی افزود: این موضوع بیشتر به جوان بودن تیم ما برمی‌گردد. طبیعی است که هزینه اشتباهات داده شود، اما قطعاً تجربه این بازی‌ها برای آینده مفید خواهد بود. اگر بازیکنانم کمی باهوش‌تر عمل می‌کردند، می‌توانستیم سه امتیاز بازی را به دست آوریم. در مجموع اما عملکرد تیم را مثبت ارزیابی می‌کنم.

سرمربی پالایش نفت اصفهان، با اشاره به سیستم و تاکتیک تیمش گفت: بچه‌ها در بحث فنی و تاکتیکی خوب کار می‌کنند، اما در لحظات حساس تمرکز کافی ندارند و همین باعث از دست رفتن نتیجه می‌شود. با این حال تلاش و غیرت بازیکنان را تحسین می‌کنم و از آنها ممنونم.

جابری درباره حمایت هواداران نیز تصریح کرد: امروز واقعاً تماشاگران یار ششم ما بودند. حمایت آنها انگیزه زیادی به تیم داد و باید از همه‌شان صمیمانه تشکر کنم.

وی با اشاره به دیدار آینده تیمش مقابل گیتی‌پسند ادامه داد: گیتی‌پسند تیم بزرگ و با شخصیتی است. از همین امشب آنالیز این بازی را آغاز می‌کنیم تا آماده دیدار سخت بعدی شویم. امیدوارم بتوانیم نتیجه خوبی کسب کنیم.

