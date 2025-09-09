۱۰۰ هزار بسته معیشتی بین نیازمندان در مازندران توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا موحد شامگاه سهشنبه در آئین اختتامیه پویش ایران عاشورایی اعلام کرد که در جریان این پویش که از اربعین آغاز و تا میلاد پیامبر ادامه داشت، ۴۸۰ گروه جهادی و سه هزار و۸۰۰ پایگاه مقاومت حضور فعال داشتند.
وی افزود: بیش از ۱۰۰ هزار بسته معیشتی و ۱۲۰۰ بسته بهداشتی میان خانوادههای نیازمند توزیع شد. همچنین ۱۰۴۵ رول ایزوگام برای مسکن محرومان تأمین و ۸۳ واحد مسکن مرمت شد.
فرمانده سپاه کربلا مازندران ادامه داد: ۶۰ سری جهیزیه به زوجهای کمبرخوردار اهدا و ۷۰۰۰ بسته لوازمالتحریر، ۵۰۰ جفت کیف و کفش و ۴۳ قلم لوازم خانگی میان دانشآموزان و خانوادههای محروم توزیع شد.
نظر شما