جوانی نقطه قوت تیم پالایش نفت اصفهان است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل افضلی پس از تساوی مقابل فولاد زرند، اطهار کرد: به نظرم می‌توانستیم این بازی را ببریم، چرا که موقعیت‌های زیادی را هم در نیمه اول و هم در نیمه دوم از دست دادیم. تیم زرند بیشتر از تاکتیک پاورپلی استفاده کرد و نهایت بهره را از آن برد، در حالی که ما در نیمه دوم تقریباً موقعیت زیادی به آن‌ها ندادیم. با این حال، در چند صحنه بی‌تجربگی کردیم و همین باعث شد نتیجه را از دست بدهیم.



وی افزود: دو هفته است که تیم‌های مهمان در زمین ما موفق به گرفتن امتیاز می‌شوند. باید روی نقاط ضعف خودمان بیشتر کار کنیم تا دوباره به روند پیروزی بازگردیم. خوشبختانه تیم ما بسیار جوان است و اکثر بازیکنان دهه هشتادی هستند. این جوانی هم مزیت دارد و هم نیازمند تجربه‌اندوزی است. بازیکنان ما باانگیزه‌اند و باید هوشمندانه‌تر و پرتلاش‌تر عمل کنند تا جایگاه خود را هم در تیم و هم در لیگ تثبیت کنند.



افضلی در خصوص داوری این دیدار نیز گفت: واقعیت این است که من در جایگاهی نیستم که بخواهم در مورد قضاوت داوران اظهارنظر کنم. داورها هم زحمات زیادی می‌کشند و هیچ‌کس بدون اشتباه نیست. هرچه بود، گذشته و تمام شده و ما باید به آینده نگاه کنیم.



بازیکن پالایش نفت اصفهان با اشاره به حمایت هواداران تأکید کرد: از صمیم قلب از هواداران تشکر می‌کنم. دست تک‌تکشان را می‌بوسم که هر هفته حمایت می‌کنند و ورزشگاه را پر می‌کنند. واقعاً یار ششم ما هستند و امیدوارم تا پایان فصل همین‌طور کنار تیم بمانند.



وی درباره دیدار حساس آینده برابر گیتی‌پسند نیز خاطرنشان کرد: بازی دربی همیشه جذاب است. هرچند میزبان خواهیم بود، اما گیتی‌پسند تیمی ریشه‌دار و با شخصیت در فوتسال ایران است. با این حال ما قانونمان این است که در زمین حریف راحت‌تر بازی می‌کنیم. تمام تلاشمان را خواهیم کرد که در این بازی بزرگ بهترین نتیجه را کسب کنیم و امیدوارم به لطف خدا سربلند بیرون بیاییم.