اعضا ستاد انتخابات استان تهران منصوب شدند

تهران- استاندار تهران طی احکامی جداگانه اعضای ستاد انتخابات این استان را منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس احکام صادره با امضای محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران حسین کاغذلو، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری، با حفظ سمت به‌عنوان رئیس ستاد انتخابات استان منصوب شد.

بر اساس این گزارش رؤسای کمیته‌های زیرمجموعه این ستاد نیز برای ارتقای هماهنگی، انسجام‌بخشی و آمادگی هر چه بیشتر در برگزاری انتخابات پیش‌ِرو معرفی شدند.

استاندار تهران، همچنین سید کمال سادات، سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی و دبیر شورای تأمین استان را به عنوان رئیس ستاد امنیت انتخابات، حبیب‌اله خجسته‌پور، مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری، به‌عنوان دبیر ستاد و رئیس کمیته سیاسی ستاد انتخابات، مشیرالحق عابدی، معاون توسعه مدیریت و منابع، به‌عنوان رئیس کمیته مالی و پشتیبانی و محمد مهدی مؤمنی، مشاور استاندار و مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری به عنوان عضو و رئیس کمیته اطلاع‌رسانی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و اولین میان دوره‌ای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری استان معرفی کرد.

همچنین طی احکامی جداگانه، از سوی مقام عالی دولت در استان تهران، هادی هلیلی، مشاور استاندار و مدیرکل دفتر مرکزی حراست استانداری، به‌عنوان رئیس کمیته حراست و استعلامات ستاد، هادی شرفی، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی، به‌عنوان عضو ستاد انتخابات استان و رئیس کمیته بازرسی، مجتبی مختاری، معاون حقوقی دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی به عنوان عضو ستاد انتخابات و رئیس کمیته حقوقی استان، محسن مفید، سرپرست مدیریت فن‌آوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و شبکه دولت، به عنوان رئیس کمیته فن‌آوری اطلاعات و محمود محمدی جوزانی، مدیرکل ثبت احوال استان تهران، نیز به عنوان عضو ستاد انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و اولین میان دوره‌ای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری معرفی شدند.

