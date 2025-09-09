به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید حسن عاملی شاگاه سه شنبه در پی حمله رژیم صهیونیستی طی یادداشتی کوتاه در شبکه اجتماعی اظهار کرد: چند روز پیش ترامپ اعلام کرد اقدامی خواهم کرد که هیچکس نخواهد توانست جلوی مرا بگیرد. از حادثه قطر معلوم شد که این اقدام شنیع به دستور ترامپ بوده و تروریست اصلی آمریکاست.

وی افزود: این اقدام نقض حاکمیت ملی تمام کشورهاست چون نشان می‌دهد که اسرائیل اصل حاکمیت ملی را قبول ندارد. دقت شود که قطر بالاترین خدمت را برای اسرائیل انجام داده است. هم از جهت مادی و هم غیر مادی و یکی از کشورهایی است که تمام عیار در خدمت اسرائیل بوده است. یعنی مماشات با اسرائیل موجب امنیت از گزند اسرائیل نیست.

نماینده ولی فقیه در اردبیل گفت: اسرائیل می‌خواهد با این اقدام خود را پهلوان وقدرت فائق منطقه نشان بدهد، اما در واقع نشان ترس، عجز و مقهوریت است. رژیمی که در برابر یک ملت محاصره شده به ترور پناه می‌برد، چنین رژیمی در نهایت ذلت و زبونی است.

امام جمعه اردبیل ادامه داد: جالب است که این حمله با همکاری آمریکا و انگلیس صورت گرفت. یعنی سه کشور اتمی برای ترور چند فرمانده بسیج شدند. این پهلوانی حماس را می‌رساند که سه کشور اتمی را اینگونه مستاصل کرده است.