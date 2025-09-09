به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، «کارولین لیویت»، سخنگوی کاخ سفید گفت: بمباران یکجانبه در داخل قطر که کشوری مستقل و متحد نزدیک آمریکا به شمار می‌رود، نه به پیشبرد اهداف اسرائیل کمک می‌کند نه آمریکا.

وی افزود: «با این حال از بین بردن حماس، هدف ارزشمندی است.»

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا پیش از این گفت که ارتش ایالات متحده صبح سه شنبه به دولت اطلاع داد که اسرائیل به حماس که متأسفانه در بخشی از دوحه، پایتخت قطر مستقر است؛ حمله می‌کند. این تصمیمی بود که نخست وزیر نتانیاهو گرفته بود، نه تصمیمی که من گرفته باشم.

وی افزود: بمباران یکجانبه در داخل قطر، یک کشور مستقل و متحد نزدیک ایالات متحده که بسیار سخت تلاش می‌کند و شجاعانه با ما برای میانجیگری صلح ریسک می‌کند، اهداف اسرائیل یا آمریکا را پیش نمی‌برد.

رئیس‌جمهور آمریکا گفت: معتقدم که این حادثه ناگوار می‌تواند به عنوان فرصتی برای صلح باشد. من همچنین با امیر و نخست وزیر قطر صحبت کردم و از آنها به خاطر حمایت و دوستی‌شان با کشورمان تشکر کردم و به آنها اطمینان دادم که چنین اتفاقی دیگر در خاک آنها رخ نخواهد داد.

وی افزود: من می‌خواهم همه گروگان‌ها و اجساد کشته‌شدگان آزاد شوند و این جنگ همین حالا پایان یابد! من همچنین پس از حمله با نخست وزیر نتانیاهو صحبت کردم. نخست وزیر به من گفت که می‌خواهد صلح برقرار کند.

ترامپ گفت که به ویتکاف دستور داده شد تا قطری‌ها را از حمله اسرائیل مطلع کند و او این کار را انجام داد، اما خیلی دیر شده بود.

رژیم صهیونیستی که نتوانسته است طی بیش از ۷۰۰ روز جنگ به هیچکدام از اهداف خود در غزه دست پیدا کند، سه شنبه بدون در نظر گرفتن قوانین بین المللی و در اقدامی بزدلانه، تیم مذاکره کننده جنبش حماس در قطر را هدف قرار داد و بار دیگر نشان داد که صلح با این رژیم جعلی سرابی بیش نیست.