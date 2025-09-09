به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی»، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر در کنفرانسی خبری پس از حمله رژیم صهیونیستی به دوحه، این اقدام را به‌شدت محکوم کرد و گفت: کشور ما مورد یک حمله خائنانه از سوی نیروهای اشغالگر اسرائیل قرار گرفت که نمی‌توان جز تروریسم دولتی نام دیگری بر آن گذاشت.

وی افزود: ما در مورد امنیت خاک خویش کوتاه نخواهیم آمد و حق پاسخگویی را برای خود محفوظ می‌دانیم. کشور ما یک تیم حقوقی برای آغاز اقدامات قانونی جهت نحوه پاسخ به این حمله که آن را حمله‌ای سرکش می‌دانیم، تشکیل داده است.

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی با کنایه خطاب به نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت که او گفته است خاورمیانه را از نو خواهد ساخت، آیا می‌خواهد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را هم از نو بسازد؟ آنچه نتانیاهو انجام می‌دهد، تروریسم دولتی برای بی‌ثبات کردن منطقه است.

وزیر خارجه قطر افزود: ما به یک لحظه حساس رسیده‌ایم که باید پاسخی واحد به وحشیگری و بربریت نتانیاهو داده شود. ما یک کشور میانجی هستیم و این حمله تنها یک خیانت است.

نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در ادامه افزود: مذاکرات در روزهای اخیر ادامه داشت و ما به‌درخواست آمریکا در حال بررسی آخرین پیش‌نویس بودیم. بنابراین نقض حاکمیت کشورها بدون هیچ‌گونه توجهی، یک بی‌اعتنایی است که نباید نادیده گرفته شود.

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی درباره اطلاع طرف امریکایی از این حمله گفت: طرف امریکایی ۱۰ دقیقه پس از وقوع حمله ما را مطلع کرد.

حمله اسرائیل یک عملیات خائنانه بود که از آن تنها در لحظه وقوع باخبر شدیم و هیچ‌گونه هماهنگی بین ایالات متحده و اسرائیل در مورد حمله به دوحه وجود نداشته است.

وزیر خارجه قطر تاکید کرد: کشورش در نقش میانجی‌گری از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد و هرچه در توان دارد برای توقف جنگ در غزه انجام خواهد داد؛ چرا که دیپلماسی قطر بر پایه ثبات در منطقه بنا شده است.