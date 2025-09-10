  1. استانها
۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۲۰

محور کندوان یکطرفه است؛ ترافیک سنگین در راه ها

ساری - سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از انسداد مسیر شمال به جنوب محور کندوان و یکطرفه بودن این محور برای تخلیه بار ترافیکی خبر داد.

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به یکطرفه بودن محور کندوان افزود: مسیر جنوب به شمال محور کندوان در محدوده دوراهی شهرستانک، پل زنگوله و سیاه بیشه با ترافیک سنگین و تردد کند همراه است.

وی افزود: در محور هراز نیز در محدوده‌های پلور، بایجان و شاهاندشت ترافیک سنگین گزارش شده است.، همچنین تردد در برخی محدوده‌های سوادکوه نیز سنگین است اما از نظر شرایط جوی هیچ مداخله خاصی مشاهده نشده است.

صادقی ادامه داد: مسیر شمال به جنوب محور کندوان و آزادراه تهران شمال به منظور تخلیه بار ترافیکی مسدود است.

به گزارش مهر، محدودیت‌های ترافیکی از ظهر سه شنبه در راه‌های مازندران شروع شد و تا صبح شنبه ادامه دارد.

