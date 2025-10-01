علی صادقی، سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر بهدلیل ترافیک سنگین در محور کندوان، مسیر شمال به جنوب بسته شده و تردد بهصورت یکطرفه از سمت جنوب در حال انجام است.
وی افزود: در محور کندوان، ترافیک در مسیر جنوب به شمال از محدوده سیاهبیشه تا پل زنگوله بسیار سنگین گزارش شده است. همچنین در مسیر شمال به جنوب نیز در محدوده پل زنگوله، ترافیک سنگینی وجود دارد.
سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران ادامه داد: در محور هراز نیز تردد در محدودههای سهراهی چلا و بایجان با ترافیک سنگین همراه است. اما در دو محور دیگر استان، یعنی سوادکوه و کیاسر، وضعیت تردد عادی و روان گزارش شده است.
صادقی با اشاره به آخرین شرایط جوی راههای استان گفت: در برخی محورهای استان بارش باران گزارش شده و در مناطق کوهستانی و ارتفاعات، پدیده مهگرفتگی باعث کاهش دید رانندگان شده است.
وی در پایان تأکید کرد: با توجه به حجم بالای ترافیک و شرایط جوی، رانندگان پیش از سفر حتماً از آخرین وضعیت راهها مطمئن شوند.
