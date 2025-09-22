  1. استانها
  2. گیلان
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۴۸

راه ارتباطی ۵ روستا در فومن مسدود شد

فومن- فرماندار فومن با بیان اینکه بر اثر بارش باران و بالا آمدن سطح آب رودخانه راه ارتباطی ۵ روستا مسدود است، گفت: مردم برای تردد از مسیر جایگزین استفاده کنند.

اسماعیل قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش باران اخیر اظهار کرد: بر اثر بارندگی‌های شب گذشته و بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها، پل‌های آبنمای روستاهای رود بارچیره، خطیب‌گوراب، گوراب‌پس، شکالگوراب و زیده به دلیل غرق‌آبی مسدود شده‌اند.

وی افزود: با قطع راه اصلی این مناطق، مردم و مسافران در حال حاضر برای تردد از مسیرهای جایگزین استفاده می‌کنند.

فرماندار فومن با بیان اینکه ستاد بحران شهرستان در آماده‌باش کامل قرار دارد، تصریح کرد: نیروهای امدادی، خدمات‌رسان و اعضای ستاد بحران برای بازگشایی راه‌ها و ارائه خدمات به مردم در منطقه حضور دارند.

قاسمی در پایان با اشاره به هشدارهای هواشناسی از مردم و مسافران خواست از استقرار و برپایی چادرهای مسافرتی در حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند و همچنین کشاورزان نیز تمهیدات لازم را در این زمینه اتخاذ نمایند.

