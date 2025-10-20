تعقیب شکارچیان غیرمجاز در قروه؛ کشف دو لاشه گراز در منطقه بدر و پریشان

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره محیط زیست شهرستان قروه ظهر دوشنبه به خبرنگاران رسانه‌های کردستان از کشف دو لاشه گراز در پی تعقیب شکارچیان غیرمجاز در ارتفاعات روستاهای قلعه‌لان و گردکانه خبر داد.

وی گفت: این کشف پس از دریافت گزارشی مبنی بر شنیده شدن صدای شلیک اسلحه شکاری در تاریخ ۲۷ مهرماه و اعزام مأموران یگان حفاظت محیط زیست به محل صورت گرفت.

زارعی افزود: شکارچیان که شش نفر بودند، پس از مشاهده مأموران لاشه‌ها را رها کرده و از منطقه متواری شدند. عملیات تعقیب و کمین تا نیمه شب ادامه داشت اما متخلفان شناسایی نشدند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: تحقیقات برای شناسایی شکارچیان متواری که احتمالاً از استان‌های همجوار هستند، ادامه دارد و پرونده تخلف به مراجع قضائی ارجاع شده است.