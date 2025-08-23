دستگیری شکارچیان متخلف کبک در قروه

توفیق زارعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با دریافت گزارشی از سوی همیاران محیط زیست مبنی بر حضور شکارچیان غیرمجاز در منطقه شکارممنوع داش‌کسن، مأموران یگان حفاظت محیط زیست بلافاصله به محل اعزام شدند و موفق به دستگیری دو متخلف در حین شکار شدند.

وی افزود: این افراد سابقه تخلف در حوزه شکار و صید داشته و در زمان دستگیری، دو قبضه سلاح ساچمه‌زنی دولول، دو رسته قطار فشنگ، ۳۲ تیر فشنگ ساچمه‌زنی، یک کوله‌پشتی و لاشه سه قطعه کبک چیل از آنان کشف و ضبط شد.

زارعی تصریح کرد: پرونده این متخلفان پس از تکمیل، جهت رسیدگی قانونی به مراجع قضائی ارجاع داده شد.