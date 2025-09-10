اجرای خط مترو غرب استان نیازمند همراهی شهرداری تهران است

حسین حق‌وردی، در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح مهم‌ترین چالش‌های حوزه انتخابیه خود اظهار داشت: قانون‌گذاری در مجلس ماهیتی ملی دارد اما نمایندگان می‌توانند در حوزه نظارت، مسائل خاص مناطق خود را با جدیت پیگیری کنند.

وی با اشاره به پروژه احداث خط مترو غرب استان تهران گفت: تمامی مجوزها و مصوبات لازم از مراجع ذی‌ربط اخذ شده و این خط از ملارد آغاز و پس از عبور از اندیشه، شهریار، باغستان و قدس به شرق تهران متصل می‌شود. به گفته وی، ۲۲ کیلومتر از این مسیر در محدوده غرب استان قرار دارد و اجرای آن نیازمند همکاری شهرداری‌ها و حمایت دولت است.

حق‌وردی با بیان اینکه تأخیر در اجرای این پروژه ناشی از عدم همراهی برخی دستگاه‌ها و ورود غیرموجه سازمان بازرسی بوده است، افزود: انتظار می‌رود شهرداری تهران به تعهدات خود پایبند باشد تا مردم هرچه سریع‌تر از مزایای این طرح بهره‌مند شوند.

نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی همچنین به بحران آب منطقه اشاره کرد و گفت: مجوز ماده ۲۳ برای انتقال آب از تهران به شهرستان‌های شهریار و ملارد اخذ شده و عملیات اجرایی آن از امسال آغاز خواهد شد. شهرستان قدس نیز پیش‌تر به شبکه آب تهران متصل شده است.

وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های انرژی در منطقه ادامه داد: چندین پست برق در صفادشت، اخترآباد و وحیدیه افتتاح شده اما ناترازی برق در سطح ملی مانع بهره‌برداری کامل است. با توجه به صنعتی بودن غرب استان، احداث پست‌های جدید از جمله پست‌های ثابت ۶۳ کیلوولت در وحیدیه، اندیشه و شهرک صنعتی صفادشت در دستور کار قرار دارد.

حق‌وردی با تأکید بر محرومیت غرب استان تهران در حوزه‌های آموزش و ورزش تصریح کرد: جمعیت این حوزه انتخابیه بیش از دو میلیون نفر است اما سرانه‌ها تناسبی با این جمعیت ندارد. در شهرستان قدس سرانه ورزشی کمتر از سه متر مربع است و بر اساس تصمیم دولت، افزایش سرانه آموزشی و ورزشی این منطقه به طور ویژه دنبال خواهد شد.

وی افزود: نهضت مدرسه‌سازی با مشارکت دولت، خیرین و شهرداری‌ها آغاز شده و هدف‌گذاری شده است تا پایان دولت چهاردهم، سرانه آموزشی به پنج متر مربع برسد.

نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به ارتباط مستقیم خود با مردم گفت: پنج دفتر فعال در شهرستان‌های مختلف دایر است و در روزهای غیرجلسه‌ای مجلس، شخصاً در یکی از دفاتر حضور دارم، همچنین ملاقات‌های مردمی و حضور در اجتماعات محلی از جمله مسیرهای ارتباطی با شهروندان است.