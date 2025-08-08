به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، نتفلیکس قصد ندارد وقت را برای شروع ساخت «پسری در جعبه آهنی» گی‌یرمو دل تورو هدر بدهد.

این پروژه اقتباسی ۶ قسمتی از یک رمان ترسناک است که پیش تولید آن با سرعت تمام در حال جلو رفتن است و تولید آن قرار است از اکتبر امسال آغاز شود.

هرچند جزئیات این پروژه فعلاً مخفی نگه داشته شده، اما گفته شده این پروژه در قالب یک فیلم بلند شکل می‌گیرد، نه یک سریال.

همکاری مداوم دل تورو با نتفلیکس در طول سال‌ها نتایج زیادی داشته که استاپ موشن برنده اسکار «پینوکیو» تا «فرانکنشتاین» که قرار است پاییز امسال اکران شود، از جمله آنهاست.

«پسری در جعبه آهنی» از ۶ داستان به هم پیوسته تشکیل شده: «سقوط»، «گودال و جعبه»، «شکار»، «برخاسته»، «محاصره» و «برخورد». گفته می‌شود دل تورو نه تنها تهیه‌کننده، بلکه کارگردان این پروژه نیز خواهد بود.

در این پروژه دل تورو دوباره با چاک هوگان، نویسنده همکاری که پیش از این با او در رمان‌های «سه‌گانه کشش» و «هالو وانز» همکاری کرده بود، همراه می‌شود.

خلاصه رسمی داستان درباره آن چنین می‌گوید: هواپیمای یک تیم مزدور بر فراز کوهی متروک و پوشیده از برف سقوط می‌کند. آنها به امید یافتن سرپناه، به یک قلعه سنگی می‌رسند که هیچ راه فراری از سرمای شدید یا کابوس‌های درون آن وجود ندارد. با نزدیک شدن دیوارها و آشکار شدن ماهیت واقعی سازه، نوع جدیدی از وحشت پدیدار می‌شود. این بقا نیست؛ یک چیز کاملا متفاوت است ...

با این حال اگر «فرانکنشتاین» به یکی از مدعیان جوایز امسال بدل شود، تصور اینکه «پسری در جعبه آهنی» در پاییز وارد مرحله تولید شود، دشوار است، زیرا دل تورو احتمالاً درگیر تبلیغات فیلم خواهد شد.