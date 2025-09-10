ساماندهی صنوف و ارتقای انضباط شهری در منطقه ۱۹

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۹، در راستای صیانت از حقوق شهروندان و ارتقای شاخص‌های زیست‌پذیری شهری، طی هفته جاری اقداماتی در حوزه ساماندهی صنوف و انضباط شهری در سطح منطقه انجام شده است.

در این چارچوب، ۶۰ پرونده مربوط به بند ۲۰ قانون شهرداری‌ها (مزاحمت‌های شغلی) در نواحی یک، دو، سه و پنج مورد بازدید و به‌روزرسانی قرار گرفت. همچنین برای یک واحد صنفی خدمات خودرویی در محله شریعتی جنوبی پرونده‌ای تشکیل و روند قانونی رسیدگی آغاز شد. بازدید از واحدهای صنفی محدوده گام سنگین در ناحیه ۵ نیز در دستور کار قرار گرفت.

در حوزه انضباط شهری، طرح جمع‌آوری خودروهای دستفروش در محله‌های خانی‌آباد نو، عبدل‌آباد و نعمت‌آباد اجرا شد و موانع ناشی از فعالیت این خودروها برطرف شد. علاوه بر آن، موضوع ساماندهی ثبت‌نام اینترنتی تاکسی‌های آنلاین نظیر اسنپ و تپسی نیز مورد پیگیری قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، اخطارهای لازم به واحدهای صنفی متخلف ابلاغ شده و سد معبرهای صنفی در سطح منطقه جمع‌آوری شده‌اند. این اقدامات با هدف بهبود سیمای شهری، تسهیل تردد شهروندان و ارتقای نظم عمومی در سطح منطقه ۱۹ ادامه خواهد داشت.