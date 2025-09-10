به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بوکس، مسابقات بوکس قهرمانی بزرگسالان جهان از صبح روز پنج شنبه (سیزدهم شهریورماه) در شهر لیورپول کشور انگلیس آغاز شده است.

در ادامه مسابقات بوکس قهرمانی جهان (۲۰۲۵ )که زیر نظر فدراسیون جهانی بوکس (World Boxing) در شهر لیورپول کشور انگلیس در حال پیگیری است، در وزن ۶۵ کیلوگرم حبیبی نژاد در مرحله یک هشتم نهایی به مصاف بوکسور سرشناس کشور ایتالیا رفت، این دیدار در راند نخست به سود نماینده ایتالیا تمام شد و در راند دوم و سوم نماینده کشورمان با یک مبارزه دیدنی و پرقدرت موفق به شکست نماینده کشور ایتالیا که مدال نقره جهان را در کارنامه دارد، شد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

حبیبی نژاد با این پیروزی در یک قدمی مدال برنز جهان قرار گرفت و باید امروز چهارشنبه بوکسور کوبایی که قهرمان المپیک پاریس است برود.

حبیبی نژاد در نخستین مبارزه «استلیوس» بوکسور کشور یونان را شکست داده بود، در دومین مبارزه به مصاف «باتتومور» نماینده کشور مغولستان رفت و در این دیدار حبیبی نژاد با یک مبارزه دیدنی حریف خود را که برنز مسابقات جهانی دارد را یک طرفه شکست داده بود.

ضمن اینکه روز سه شنبه در وزن ۵۵ کیلوگرم مهدی کاظمی در قرعه اول با استراحت روبرو بود و روز یکشنبه ۱۶ شهریورماه در نخستین مبارزه به مصاف بوکسور کشور ونزوئلا رفت و در سه راند موفق شد نماینده کشور ونزوئلا را یک طرفه شکست دهد.

همچنین این بوکسور در دومین مبارزه به مصاف نماینده ازبکستان رفت و با شکست مقابل حریف خود از گردونه رقابت‌ها کنار رفت. لازم به ذکر است، طی روزهای گذشته نیز در وزن ۹۰ کیلوگرم امیررضا ملک خطابی که در قرعه اول با استراحت روبرو شده بود، در نخستین مبارزه به مصاف بوکسور لهستان رفت و بازی را به حریف خود واگذار کرد و از گردونه رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۹۰+ کیلوگرم، امیر اسماعیلی وندایی در دومین مبارزه به مصاف نماینده «لاکرز پراسا» کوبا رفت. این بوکسور کوبایی عنوان قهرمانی جهان را در کارنامه خود دارد، اسماعیلی روز علی رغم مصدومیت از ناحیه ابرو در طول مبارزه تا راند سوم مبارزه خوبی از خودش به نمایش گذاشته، اما در پایان بازی به سود بوکسور با تجربه کوبا تمام شد.

وی در نخستین مبارزه «کاپرو اوسکار» بوکسور لهستان را شکست داده بود. ضمن اینکه پیش از این، سینا حسن پور نماینده وزن ۷۰ کیلوگرم، محمد نورانی نماینده وزن ۷۵ کیلوگرم و میثم قشلاقی بوکسور وزن ۸۰ کیلوگرم کشورمان از گردونه این رقابت‌ها حذف شده اند. همایون امیری به عنوان سرمربی هدایت ملی پوشان در این رقابت‌ها را برعهده دارد.