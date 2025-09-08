  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۵۷

«ملک خطابی» از رقابت های بوکس قهرمانی جهان حذف شد

«ملک خطابی» از رقابت های بوکس قهرمانی جهان حذف شد

ملی پوش بوکس ایران با شکست در مبارزه دوم خود از دور رقابت های مسابقات قهرمانی جهان این رشته کنار رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه مسابقات بوکس قهرمانی جهان(۲۰۲۵ ) که زیر نظر فدراسیون جهانی بوکس (World Boxing) و در شهر لیورپول پیگیری می شود، امروز دوشنبه ملی پوشان کشورمان مبارزات خود را پیگیری کردند.

در وزن ۹۰ کیلوگرم امیررضا ملک خطابی که در قرعه اول با استراحت روبرو شده بود، امروز در نخستین مبارزه به مصاف بوکسور لهستان رفت و با شکست برابر این بوکسور و از گردونه رقابت ها کنار رفت.

در ادامه این رقابت ها در وزن ۹۰+ کیلوگرم، امیر اسماعیلی‌ وندایی در دومین مبارزه به مصاف نماینده کوبا خواهد رفت. وی در نخستین مبارزه «کاپرو اوسکار»بوکسور لهستان را شکست داده بود.

کد خبر 6584054

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها