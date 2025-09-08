«ملک خطابی» از رقابت های بوکس قهرمانی جهان حذف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه مسابقات بوکس قهرمانی جهان(۲۰۲۵ ) که زیر نظر فدراسیون جهانی بوکس (World Boxing) و در شهر لیورپول پیگیری می شود، امروز دوشنبه ملی پوشان کشورمان مبارزات خود را پیگیری کردند.

در وزن ۹۰ کیلوگرم امیررضا ملک خطابی که در قرعه اول با استراحت روبرو شده بود، امروز در نخستین مبارزه به مصاف بوکسور لهستان رفت و با شکست برابر این بوکسور و از گردونه رقابت ها کنار رفت.

در ادامه این رقابت ها در وزن ۹۰+ کیلوگرم، امیر اسماعیلی‌ وندایی در دومین مبارزه به مصاف نماینده کوبا خواهد رفت. وی در نخستین مبارزه «کاپرو اوسکار»بوکسور لهستان را شکست داده بود.