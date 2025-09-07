استعغای سرمربی تیم بوکس نوجوانان/احدی: زمان انتقال تجربه فرا رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، پس از انتصاب عجیب چند روز پیش نایب رئیس فدراسیون بوکس که بسیاری آن را مهره نزدیک اکبر احدی می دانند، حالا خبر از استعغای احدی، سرمربی تیم ملی نوجوانان بوکس به گوش می رسد.

احدی که پیش از اعزام تیم ملی بوکس نوجوانان به رقابتهای جاده ابریشم چین نیز قصد همراهی تیم ملی را نداشت و در لیست اولیه اعزام ،نامی از وی در خبرهای فدراسیون دیده نمی شد، با قبول گزینه نایب رئیسی توسط روح اله حسینی منصرف شد و همراه با تیم ملی نوجوانان به چین سفر کرد، ولی حالا با انتشار یک متن در صفحه شخصی خود خبر از جدایی اش از تیم ملی نوجوانان داد.متن این پیام به شرح زیر است:

«اینجانب اکبر احدی سرمربی تیم ملی بوکس نوجوانان بدین وسیله استعفای خود را از سمت مذکور اعلام میدارم پس از سالها خدمت در این جایگاه و با توجه به مشغله های شخصی و حرفه ای که فرصت ادامه همکاری را از من سلب کرده است احساس میکنم که زمان مناسب برای انتقال این مسئولیت به فردی دیگر فرا رسیده است.

از اعتماد و فرصتی که برای هدایت تیم ملی بوکس نوجوانان به من داده شد صمیمانه سپاسگزارم. این مدت زمانی که در کنار اعضای تیم کادر فنی و مسئولین فدراسیون گذراندم برای من تجربه ای ارزشمند و پر از یادگیری بوده است. امیدوارم که تیم ملی بوکس نوجوانان در آینده ای نزدیک به موفقیتهای بیشتری دست یابد.»

آنچه اکنون در هاله ای از ابهام است وضعیت ادامه همکاری نایب رئیس جدید در غیاب اکبر احدی است. پستی که همواره به عنوان یکی از نقطه آشیل های فدراسیون بوکس محسوب می شده و سابقه تلاش سرمربیان تیم های ملی برای تصاحب این پست توسط نزدیکان خود قابل تامل است.

با این حساب باید دید روح اله حسینی پس از استعغای احدی چه تصمیمی برای هدایت تیم ملی نوجوانان و همچنین ادامه همکاری با نایب رئیس ناآشنا با خانواده بوکس خواهد گرفت.