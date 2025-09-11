دست بوکسورهای ایران از مدال جهانی کوتاه ماند؛ پرونده تیم ملی بسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های بوکس قهرمانی جهان که از روز ۱۳ شهریور به میزبانی لیورپول انگلیس آغاز شده بود با رقابت آخرین بوکسور ایران به پایان رسید و از ۷ ملی پوشی که در این دوره حضور پیدا کرده بودند هیچکدام موفق به کسب مدال نشدند.

در روز پایانی این مسابقات جهانی و در وزن ۶۵ کیلوگرم علی حبیبی نژاد در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف «آلوارز» بوکسور کوبایی که قهرمان المپیک پاریس است رفت. حبیبی نژاد در این دیدار علی رغم ارائه یک مبارزه خوب، جذاب، رو به جلو و جنگنده مقابل قهرمان المپیک پاریس، بازی را واگذار کرد و به نیمه نهایی این مسابقات راه نیافت و شانس کسب مدال برنز را نیز از دست داد.

حبیبی نژاد در نخستین مبارزه «استلیوس» بوکسور کشور یونان را شکست داده بود، در دومین مبارزه به مصاف «باتتومور» نماینده کشور مغولستان رفت. در این دیدار حبیبی نژاد با یک مبارزه دیدنی حریف خود را که برنز مسابقات جهانی داشت را یک طرفه شکست داد. وی در مرحله یک هشتم نهایی به مصاف بوکسور سرشناس کشور ایتالیا رفت، این دیدار در راند نخست به سود نماینده ایتالیا تمام شد و در راند دوم و سوم نماینده کشورمان با یک مبارزه دیدنی و پرقدرت موفق به شکست نماینده کشور ایتالیا که مدال نقره جهان را در کارنامه دارد، شد.

ضمن اینکه روز سه شنبه در وزن ۵۵ کیلوگرم مهدی کاظمی نماینده کشورمان در نخستین بازی با قرعه استراحت روبرو شده بود. وی در نخستین مبارزه به مصاف بوکسور کشور ونزوئلا رفت و در سه راند موفق شد حریف خود را یک طرفه شکست دهد. کاظمی روز سه شنبه در دومین مبارزه به مصاف نماینده ازبکستان رفت و با شکست مقابل حریف خود از گردونه رقابت‌ها کنار رفت.

پیش از این در وزن ۹۰ کیلوگرم امیررضا ملک خطابی که در قرعه اول با استراحت روبرو شده بود، در نخستین مبارزه به مصاف بوکسور لهستان رفت و بازی را به حریف خود واگذار کرد و از گردونه رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۹۰+ کیلوگرم، امیر اسماعیلی وندایی در دومین مبارزه به مصاف نماینده «لاکرز پراسا» کوبا رفت. این بوکسور کوبایی عنوان قهرمانی جهان را در کارنامه خود داشت، اسماعیلی علی رغم مصدومیت از ناحیه ابرو در طول مبارزه تا راند سوم مبارزه خوبی از خودش به نمایش گذاشته، اما در پایان بازی به سود بوکسور با تجربه کوبا تمام شد. وی در نخستین مبارزه «کاپرو اوسکار» بوکسور لهستان را شکست داده بود.

ضمن اینکه پیش از این، سینا حسن پور نماینده وزن ۷۰ کیلوگرم، محمد نورانی نماینده وزن ۷۵ کیلوگرم و میثم قشلاقی بوکسور وزن ۸۰ کیلوگرم کشورمان از گردونه این رقابت‌ها حذف شده اند. همایون امیری به عنوان سرمربی هدایت ملی پوشان در این رقابت‌ها را برعهده داشت.