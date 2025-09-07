  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۳۱

کاظمی بوکسور ونزوئلا را یک طرفه شکست داد

کاظمی بوکسور ونزوئلا را یک طرفه شکست داد

مهدی کاظمی بوکسور ملی‌پوش ایران در نخستین مبارزه خود در مسابقات قهرمانی جهان یک طرفه حریفی از ونزوئلا را شکست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بوکس، مسابقات بوکس قهرمانی بزرگسالان جهان از صبح روز پنج شنبه( سیزدهم شهریورماه) در شهر لیورپول کشور انگلیس آغاز شده است.

در ادامه مسابقات بوکس قهرمانی جهان(۲۰۲۵ )که زیر نظر فدراسیون جهانی بوکس (World Boxing) پیگیری می شود، امروز دو نماینده کشورمان به روی رینگ خواهند رفت.

در وزن ۵۵ کیلوگرم مهدی کاظمی در قرعه اول با استراحت روبرو بود و امروز(یک شنبه ۱۶ شهریورماه) در نخستین مبارزه به مصاف بوکسور کشور ونزوئلا رفت و در سه راند موفق شد نماینده کشور ونزوئلا را یک طرفه شکست دهد. کاظمی در دومین مبارزه باید با نماینده ازبکستان مبارزه کند.

در ادامه این رقابت ها امشب در وزن ۶۵ کیلوگرم علی حبیبی‌نژاد که‌ در نخستین مبارزه «استلیوس» بوکسور کشور یونان را شکست داده بود، باید در دومین مبارزه به مصاف نماینده کشور مغولستان برود.

هدایت تیم ملی در این رقابت‌ها برعهده همایون امیری است.

کد خبر 6582705

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها