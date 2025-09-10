فرزین: ذخایر طلای ایران در شرایط مطمئن است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد: مازاد تراز تجاری ایران (ماحصل تفاوت صادرات و واردات) در سال ۱۴۰۲ معادل ۲۱ میلیارد دلار مثبت بود که با افزایش ۵.۸ میلیارد دلاری، مازاد تراز تجاری ایران در سال ۱۴۰۳ به ۲۶.۸ میلیارد دلار رسید.

وی در مصاحبه با سیما افزود: مازاد تراز پرداخت‌های کشور BOP ( تفاوت صادرات کالا و خدمات و واردات کالا و خدمات ) نیز که در سال ۱۴۰۲ برابر ۸.۶ میلیارد دلار بود توانست با ۴.۷ میلیارد دلار افزایش، به ۱۳.۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ برسد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: به دلیل برخورداری از مازاد تراز تجاری و تراز پرداخت‌ها توانستیم منابع ارزی آن را به خرید طلا از بازارهای جهانی اختصاص دهیم، به گونه‌ای که در سال گذشته بانک مرکزی ایران از لحاظ خرید طلا جزو پنج بانک مرکزی برتر جهان بود. این خریدها باعث شد تا ذخایر طلای بانک مرکزی ایران در یک سال ۳۷ درصد رشد کند.