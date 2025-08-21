چرا واردات طلا کاهش یافت؟

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی وضعیت واردات شمش طلا در ۴ ماهه امسال نشان می‌دهد که در این مدت ۱۲ تن طلا به اشکال خام به ارزش یک میلیارد و ۷۱ میلیون دلار وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه پارسال که ۲۲ تن به ارزش یک میلیارد و ۴۷۴ میلیون دلار بود، کاهش ۴۶.۸۹ درصدی در وزن و ۲۷.۳۲ درصدی در ارزش یافته است.

بر این اساس بررسی آمارهای رسمی گمرک نشان می‌دهد که واردات طلای خام در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد بیش از دو برابری داشته است. اما با ورود به فصل تابستان، روند واردات این فلز گران‌بها کاهش یافته است؛ کاهشی که به نظر می‌رسد بیش از هر چیز، ناشی از وضعیت مناسب ذخایر طلای بانک مرکزی و همچنین تغییرات اخیر در مقررات رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان باشد.

به گفته مسئولان بانک مرکزی، ذخایر طلای کشور در سطح مطلوبی قرار دارد و همین امر موجب شده فشار کمتری برای تأمین نیاز بازار از مسیر واردات احساس شود. بر اساس اظهارات متولیان، وضعیت این ذخایر به اندازه‌ای مناسب است که علاوه بر پاسخ‌گویی به تقاضای داخلی، می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از کفایت و توانایی بانک مرکزی در مدیریت بازار طلا تلقی شود.