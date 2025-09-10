به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین کنگره ملی تازه‌های ارتقا سلامت کودکان با تمرکز بر هوش مصنوعی و بیماری‌های غیر واگیر صبح چهارشنبه در ساری آغاز شد.

این کنگره سه روزه که به همت دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار می‌شود، شامل سمینارهای تخصصی و کارگاه‌های آموزشی در زمینه‌های مختلف سلامت کودکان خواهد بود.

سمینارهای این کنگره شامل موضوعاتی همچون کاربرد هوش مصنوعی در رادیولوژی اطفال و پیشگیری و کنترل عفونت‌های بیمارستانی در کودکان است. در این سمینارها، متخصصان به بررسی آخرین دستاوردها و روش‌های نوین در حوزه سلامت کودکان خواهند پرداخت.

محمدصادق رضایی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در این مراسم با اشاره به اهمیت کنگره اظهار داشت: در این رویداد علمی، آخرین دستاوردهای علم اطفال و کاربردهای هوش مصنوعی در این حوزه با هدف ارتقای سطح علمی پزشکان و متخصصان به اشتراک گذاشته می‌شود.

وی همچنین افزود: دانشگاه علوم پزشکی مازندران به عنوان تنها دبیرخانه دائمی کنگره ملی ارتقای سلامت کودکان شناخته می‌شود که این موضوع بیانگر اهمیت ویژه‌ای است که به این حوزه در سطح ملی داده شده است.

رضایی با اشاره به چالش‌های جهانی همچون جنگ، بحران‌های انسانی و تأثیرات منفی هوش مصنوعی بر کودکان بیان کرد: در عصر حاضر، آسیب‌های ناشی از هوش مصنوعی و هوشمندسازی بر رشد فکری و جسمانی کودکان تأثیرگذار است. از این رو، باید به استفاده صحیح و متعادل از این تکنولوژی توجه ویژه‌ای داشت.

وی در ادامه تاکید کرد: اگرچه هوش مصنوعی در درمان بیماری‌ها و پردازش اطلاعات پزشکی بسیار مؤثر است، اما باید در کنار مزایای آن، عوارض آن را نیز در نظر گرفت. بنابراین ضروری است که تعادلی میان این دو جنبه برقرار شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در پایان گفت: برای استفاده بهینه از هوش مصنوعی در پزشکی، نیازمند سیاست‌گذاری‌های دقیق و توجه به اصول انسانی هستیم. استفاده از این فناوری باید به گونه‌ای باشد که منافع آن به کودکان و جامعه باز گردد.

بیمارستان بوعلی سینا ساری به عنوان مرکز تحقیقاتی و درمانی پیشرو در حوزه اطفال، میزبان دبیرخانه دائمی کنگره ملی ارتقای سلامت کودکان است.