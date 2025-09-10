  1. استانها
توجه به بالندگی و رشد کودکان؛ ۳۰۰ مقاله به کنگره پزشکی ارسال شد

ساری -معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: بالندگی و رشد سالم کودکان در گرو توجه پزشکان اطفال قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمدعلی عنایتی عصر چهارشنبه درعصر چهارشنبه در چهارمین کنگره ملی تازه‌های ارتقای سلامت کودکان در ساری با خیرمقدم به اساتید و میهمانان حاضر در این کنگره، از تلاش‌های برگزارکنندگان این رویداد علمی قدردانی کرد.

وی با اشاره به سوابق علمی و آموزشی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، افزود: همراهی دو دهه‌ای با پزشکان اطفال موجب شد عطوفت قلب آنان را درک کنم. وقتی کودکی گریه می‌کند، تمام عالم گریه می‌کند و بی‌تردید وقتی پزشک او را درمان می‌کند، رضای الهی نیز جلب می‌شود.

عنایتی تصریح کرد: بالندگی و رشد کودکان در دستان شما پزشکان اطفال است و امیدوارم همواره سلامت و موفق باشید.

وی‌گفت: افتخار میزبانی این رویداد را داریم و دستاوردهای سراسر کشور در این کنگره به اشتراک گذاشته می‌شود که می‌تواند منجر به ارتقای سلامت کودکان شود.

پذیرش ۳۰۲ مقاله

در ادامه این مراسم، دکتر حسین کرمی دبیر علمی چهارمین کنگره ملی تازه‌های ارتقای سلامت کودکان با بیان اینکه سلامت کودکان جزو اولویت‌های اصلی جامعه است، اظهار داشت: این کنگره از امروز به مدت سه روز در ساری برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: پس از پایان سومین کنگره، دبیرخانه اقدام به جمع‌آوری مقالات با محوریت هوش مصنوعی کرد و در مجموع ۳۰۲ خلاصه مقاله دریافت شد که ۱۴۲ مقاله توسط داوران پذیرفته شد.

کرمی خاطرنشان کرد: در این کنگره ۱۱ پنل تخصصی با حضور ۴۸ استاد، یک پنل صنفی، شش کارگاه آموزشی و دو سمینار تخصصی با موضوعات «هوش مصنوعی و رادیولوژی کودکان» و «کنترل عفونت‌های بیمارستانی» برگزار خواهد شد.

به گفته دبیر علمی کنگره، این رویداد با استقبال ۷۰۰ نفر از سراسر کشور همراه بوده است.

