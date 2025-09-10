  1. بین الملل
۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۳۵

اوضاع هولناک ساکنان غزه با گذشت بیش از ۷۰۰ روز از جنگ

ساکنان غزه با گذشت بیش از ۷۰۰ روز از جنگ اوضاع هولناکی را سپری می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی «آن روا» هشدار داد که با گذشت بیش از ۷۰۰ روز بمباران در غزه، مکان امنی در این منطقه وجود ندارد.

آن روا بیان کرد: هر روز رنجی پایان‌ناپذیر از ترس، ویرانی و کوچ اجباری برای مردم غزه به همراه دارد و ما بارها و بارها خواستار آتش‌بس شده‌ایم.

آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی از جامعه جهانی خواست تا با اراده سیاسی، هرچه سریع‌تر این جنگ را پایان دهد.

از سوی دیگر وزارت بهداشت فلسطین در غزه گزارش داد که در ۲۴ ساعت گذشته، ۵ نفر دیگر به دلیل گرسنگی و سوءتغذیه به شهادت رسیدند که یکی از آنها کودک است.

بدین ترتیب، شمار شهدای ناشی از سوءتغذیه در نوار غزه به ۴۰۴ نفر رسیده است که ۱۴۱ نفر از آنها کودک هستند.

از زمان اعلام وضعیت قحطی در نوار غزه، ۱۲۶ نفر بر اثر این بحران شهید شدند که ۲۶ نفر آنها کودک بوده‌اند.

