آغاز عملیات اجرایی پروژه ساختمان پزشکان موقوفه احسان ماندگار در مریوان

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کردستان صبح چهارشنبه در این مراسم با اشاره به اهمیت این پروژه اظهار کرد: این طرح عمرانی با هدف بهرهبرداری هرچه بهتر از موقوفات و تحقق نیت واقفان بزرگ، بهویژه حاج شیخ محمد، آغاز شده است.
حجتالاسلام محمد کاروند افزود: علاوه بر افزایش خدمات عمومی در این پروژه، گامهای مهمی برای توسعه استان برداشته خواهد شد.
پروژهای با سرمایهگذاری ۶۰ میلیارد تومانی
حجتالاسلام کاروند در ادامه توضیح داد: پروژه احداث ساختمان پزشکان موقوفه حاج شیخ محمد در زمینی به مساحت ۱۹۵۰ متر مربع طراحی شده است و دارای ۷ طبقه خواهد بود.
وی عنوان کرد: این ساختمان شامل ۱۶ واحد است که با هدف تسهیل در دسترسی مردم به خدمات پزشکی و درمانی طراحی شده است.
وی همچنین افزود: این پروژه با سرمایهگذاری ۶۰ میلیارد تومانی انجام خواهد شد و علاوه بر مشارکت موقوفه حاج شیخ محمد، برخی از موقوفات شهرستان مریوان نیز در این طرح همکاری دارند.
ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در استان کردستان
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کردستان با تأکید بر اهمیت چنین پروژههایی برای ارتقای جایگاه موقوفات در استان، افزود: احداث ساختمان پزشکان موقوفه حاج شیخ محمد علاوه بر صیانت از موقوفات، موجب توسعه خدمات درمانی، ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی در استان خواهد شد
وی در ادامه بیان کرد: چنین پروژههایی میتوانند به عنوان الگوهای موفقی در جهت بهرهبرداری از موقوفات در راستای اهداف اجتماعی و اقتصادی در سطح کشور مطرح شوند.
وی همچنین بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای مختلف در راستای تکمیل هر چه سریعتر این پروژه تأکید کرد.
تکمیل پروژه؛ گامی مؤثر در خدمترسانی به مردم
پروژه ساختمان پزشکان موقوفه حاج شیخ محمد، در راستای توسعه خدمات عمومی به ویژه در حوزه بهداشت و درمان، بهعنوان یکی از طرحهای مهم در استان کردستان در نظر گرفته شده است. این پروژه با هدف تأمین نیازهای بهداشتی و درمانی منطقه، به عنوان یک گام مؤثر در راستای خدماترسانی بیشتر به مردم و به ویژه در این روزهای بحرانی به شمار میآید.
پیشبینی میشود که پس از تکمیل این پروژه، خدمات پزشکی به میزان قابل توجهی افزایش یابد و این امر به ویژه در مناطق کمتر برخوردار استان کردستان بسیار مفید خواهد بود.
