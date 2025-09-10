خبرگزاری مهر، گروه استانها - محدثه نجف زاده: سالهای سال است که یهودیان به دنبال نشانههای آخرین فرستاده الهی هستند تا شاید او را شناسایی کرده و آنچه خود میخواهند در پیکره دین ختم رسولان و امتش بگذارند. اما تنها هدف این نیست و این خبر بدانها رسیده که بساط تحریف و مکرشان توسط این پیامبر و اولادش جمع خواهد شد و از این جهت با انگیزهای صدچندان به دنبال او میگردند.
مطابق آیات قرآن کریم سرسختترین دشمنان اسلام یهود و مشرکان هستند که مشرکان با به راه انداختن جنگهای پیاپی و شکنجه و آزار نومسلمانان، در صدد ایجاد موانع نفوذ اسلام در حجاز و دیگر مناطق بودند و یهودیان نیز که اطلاعاتی در خصوص ظهور پیامبری از بنیاسماعیل در اختیار داشتند و نگران از فروریختن آمال بنیاسحاق در دستیابی به حاکمیت جهانی، دست به برنامهریزیهای گسترده در مقابله با قیام پیامبر آخرالزمان زدند.
آنان از این پیامبر و پدرانش اطلاعاتی در اختیار داشتند که موجب شد اجداد پیامبر را شناسایی و ردیابی کرده در هر فرصت ممکن، اقدام به ترور و از میان برداشتن آنان کنند. ترور هاشم، جد پیامبر اسلام (ص) و نیز عبدالله پدر آن بزرگوار، در زمرهی این تلاشها در راستای جلوگیری از پیدایش پیامبر آخرالزمان است. با امداد الهی، با میلاد حضرت محمد مصطفی (ص) این مرحله از عملیات یهود به نتیجه نرسید و برنامهریزی برای از میان بردن ایشان آغاز شد.
درهمین زمینه در مقالهای علمی – پژوهشی با عنوان «عملیات یهود برای مقابله با پیامبر (ص) (ردّ پای یهود در حوادث صدر اسلام)» چاپ شده در دو فصلنامه علمی انسان پژوهی دینی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی آمده است که فردای شب میلاد پیامبر (ص)، یکی از علمای یهود به دارالندوه آمد و گفت: آیا دیشب در میان شما فرزندی متولد شده است؟ گفتند: نه گفت پس باید در فلسطین به دنیا آمده باشد، پسری که نامش احمد است و هلاک یهود به دست او خواهد بود.
آنها پس از جلسه سراغ گرفته و دریافتند که پسری برای عبدالله بن عبدالمطلب به دنیا آمده است. آن مرد را خبر کردند که آری درمیان ما کودکی به دنیا آمده و قسم به خدا که پسر است! عالم یهودی از آنها خواست که او را نزد کودک ببرند. آنها او را به نزد کودک بردند، او تا بچه را دید بیهوش شد و چون به هوش آمد گفت: به خدا قسم! پیامبری، تا قیامت از بنی اسرائیل گرفته شد. این همان کسی است که بنی اسرائیل را نابود میکند و چون دید قریش از این خبر شاد شدند، گفت: به خدا قسم! کاری با شما بکند که اهل مشرق و مغرب از آن یاد کنند.
محمد (ص) از همان نخستین روز تولد شناسایی شد. تیرهای یهود برای جلوگیری از پیدایش ایشان، به خطا رفته است و حالا آنها برای رسیدن به هدف، باید محمد (ص) را از میان بردارند. تلاشها برای جلوگیری از ترور محمد (ص) توسط پدربزرگ ایشان در تاریخ بیان شده است. پیامبر اکرم (ص) برای مادر و نیز جد مادری وجد پدری بسیار محبوب بود.
این کودک پس ازتولد، در محیط مکه که محل آمد و شد کاروانهای تجاری و زیارتی است، در امان نبوده و چاره در دور کردن او از مکه وجود ندارد بنابراین مولود را به دایه میسپارند تا ایشان را در سرزمینی دورتر از مکه نگهداری کند.
پس از آنکه حلیمه، پیامبر را به عبدالمطلب بازگرداند، ایشان شخصاً حفاظت از حضرت را به عهده گرفت. رفتار عبدالمطلب نشان میدهد اهمیت حفاظت از این کودک برای ایشان کاملاً روشن بوده است که حتی هنگام جلسات دارالندوه نیز ایشان را با خود میبرد و بر جای خود مینشاند.
ابوطالب در حفاظت از پیامبر (ص) با درایت کامل از هیچ چیز کم نگذاشته بود. سر سفره پیش از پیامبر غذا میخورد تا ببیند مسموم هست یا نه، سپس آن را در جلو پیامبر میگذاشت. شبها در کنار محمد و بچهها را در کنارش میخواباند که اگر شب خواستند ایشان را ترور کنند، از خواب بیدار شود. ابوطالب در همه مکانها نخست خودش قدم میگذاشت تا از نبود دشمن مطمئن شود.
تا سن ۲۵ سالگی اوضاع پیامبر (ص) به همین روش بود و حضرت در این سن تقاضای تجارت کرد و حال او جوانی رشید است که دیگر کسی جرأت ترور او را ندارد و البته حضرت هم که از برنامه یهود حتماً آگاهی دارد.
برنامههای یهود که برای جلوگیری از به دنیا آمدن حضرت و نیز ترور ایشان به نتیجه نرسید لذا در مرحله بعدی عملیات خود را که جلوگیری از گسترش اسلام و فتح قدس توسط آن حضرت بود، قرار دادند.
میلاد فرخنده رسول اکرم حضرت محمد مصطفی (ص) معادلات پیچیده و طولانی قوم یهود را به هم ریخت و حضور آن حضرت، شیوه برگزیده شدن، نحوه دعوت مردم به اسلام و حمایتها و پشتیبانیهای ایشان از مسلمانان همه و همه خدعه ها را نقش بر آب کرد و انشالله در عصر کنونی نیز حیلههای صهیونیسم به لطف خداوند متعال و گنجینههای دینش بی اثر خواهد شد.
حسن خلق پیامبر (ص) با خانواده زبانزد تاریخ است
حجتالاسلام رضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون میلاد خاتم رسولان حضرت محمد مصطفی (ص) اظهار داشت: اخلاق خوش پیامبر بسیار اهمیت دارد تا جایی که خداوند او را صاحب خلق عظیم وصف کرده است. در این زمینه امام صادق نیز فرمودند که خداوند چهل سال پیامبرش را مستقل تربیت کرد و بعد به مردم فرمود هر چه پیامبر میگوید شما عمل کنید اگر امر کرد اجرا کنید و اگر نهی کرد شما باز بایستید.
وی افزود: از نظر قرآن کریم برترین انسانها از لحاظ ایمان کسانی هستند که با خانواده خود خوش اخلاقیتر باشند و من که پیامبر هستم از همه شما نسبت به خانواده ام خوش اخلاق تر هستم.
وی با توجه به الگوگیری از اخلاق پسندیده پیامبر پیامبر رحمت (ص) گفت: قرآن میفرماید الگوی پسندیده و نیکوی شماست، پس اگر پیامبر (ص) الگوی ما است باید در همه ابعاد زندگی از ایشان الگوبرداری کنیم. اگر او در خانواده حسن خلق داشته ما هم باید حسن خلق داشته باشیم. در جامعه هم به همین شکل است.
این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: پیامبر رحمت خضوع زیادی داشتند و به همین دلیل به بچهها سلام میکردند و سخن گفتن در مورد ایشان که بزرگترین مخلوق خداست، بسیار دشوار است و هیچ نبی مرسلی و هیچ ملک مقربی به مقام پیامبراسلام نمیرسد.
حجت الاسلام محمدی با بیان اینکه پیامبر (ص) نسبت به همه دلسوز بودند و نسبت به امت به شدت دلسوزتر، گفت: در اینجا قرآن حتی به ایشان میفرماید که آنقدر خودت را به زحمت نیفکن، لذا باید نسبت به همه دلسوز و نباید بی رحم بود.
