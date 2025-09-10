علمای شیعه واهل سنت بلوچستان؛ وحدت دستور الهی و سلاح مسلمانان است

خبرگزاری مهر - گروه استانها: هفته وحدت در سیستان و بلوچستان، تنها یک مناسبت تقویمی نیست؛ بلکه رویدادی است که شور و نشاطی ویژه به شهرها و روستاهای این استان میبخشد. مردم با برگزاری جشنها، محافل و همایشهای باشکوه به استقبال میلاد پیامبر اعظم (ص) میروند و ولادت حضرت رسول (ص) را بهعنوان بزرگترین نعمت الهی و نقطه عطف تاریخ اسلام گرامی میدارند. در این روزها شیعه و سنی در کنار یکدیگر و با حضور اقشار مختلف، از علما و دانشجویان تا بازاریان و بزرگان و ریش سفیدان، یک صدا گرد محور پیامبر رحمت جمع میشوند و پیام وحدت، برادری و انسجام را به گوش جهان میرسانند.
اما این وحدت تنها جنبه آئینی ندارد؛ بلکه پاسخی است به دشمنان مشترک امت اسلامی. دشمنانی که نهتنها با ملت فلسطین و مظلومان غزه بی رحمانه برخورد میکنند، بلکه اساساً با اسلام ناب سر سازگاری ندارند. امروز برای مردم این دیار روشن است که آمریکا و رژیم صهیونیستی دشمنان اصلی امت اسلام هستند و تنها با وحدت میتوان نقشههای آنان را خنثی کرد.
اگر وحدت اسلامی شکل بگیرد اسرائیل نابود میشود
امام جمعه اهلسنت کنارک در گفت و گو با خبرنگار مهر، با تبریک فرارسیدن میلاد پیامبر اعظم (ص)، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری امت اسلامی نیازمند وحدت است، چرا که دشمنان اسلام با تمام توان برای به چالش کشیدن مسلمانان همپیمان شدهاند.
مولوی اسماعیل آذین، افزود: قرآن کریم پیامبر اسلام (ص) را «رحمة العالمین» معرفی کرده است و آن حضرت با تحمل سختترین رنجها و تحریمها تنها برای دفاع از مظلومان و برپایی عدالت قیام کردند. امروز امت اسلامی باید پیرو همان خط پیامبر رحمت باشند.
تنها مدافع واقعی مظلومان، جمهوری اسلامی ایران است
امام جمعه کنارک با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین و بهویژه مردم غزه اظهار داشت: مسلمانان بیگناه، بهخصوص کودکان و زنان، هر روز زیر شدیدترین تحریمها و بمبارانها قرار دارند. در این میان تنها کشوری که صریح و شجاعانه در خط دفاع از مظلومان حرکت میکند، جمهوری اسلامی ایران است.
آذین خاطرنشان کرد: وحدت اسلامی تنها به معنای وحدت مذهبی نیست بلکه باید در تمامی عرصهها و میان همه کشورهای مسلمان تحقق یابد. اگر این وحدت شکل بگیرد، دشمنان اسلام شکست خواهند خورد.
وی در پایان با یادآوری تجربه مقاومت ملت ایران در جنگ تحمیلی تصریح کرد: وحدت ملت ایران توانست نهتنها رژیم صهیونیستی بلکه همه قدرتهای پشتیبان آن را ناکام بگذارد. امروز نیز اگر امت اسلامی وحدت را سرلوحه خود قرار دهند، پیروزی بر دشمنان قطعی خواهد بود.
وحدت دستور الهی است؛ نه یک توصیه اخلاقی
امام جمعه ایرانشهر در گفت و گو با خبرنگار مهر با تأکید بر جایگاه وحدت در آموزههای دینی گفت: وحدت یک امر اخلاقی صرف نیست بلکه ضرورتی برای پیشرفت و اقتدار هر جامعه است. قرآن کریم نیز وحدت را توصیه نکرده بلکه به عنوان یک دستور الهی معرفی کرده است.
حجتالاسلام والمسلمین عیسی بزمانی، افزود: جوامعی که از انسجام و وحدت بیبهرهاند، طبق بیان قرآن گرفتار آتش و نابسامانی خواهند شد. پیش از ظهور اسلام، جامعه عرب متفرق و پراکنده بود و همین تفرقه آنان را به سوی سقوط کشاند. بنابراین امروز اگر به دنبال عزت و عظمت امت اسلامی هستیم، راهی جز همدلی و انسجام نداریم.
وی گفت: نمونه روشن این موضوع را میتوان در مسئله فلسطین دید. هنگامی که امت اسلامی دچار تفرقه است، صهیونیستها با مظلومکشی و جنایت به راحتی پیشروی میکنند؛ اما اگر مسلمانان متحد باشند، جایی برای زورگویی باقی نخواهد ماند.
وحدت و انسجام در صدر اسلام مسلمانان را به اوج قدرت رساند
بزمانی با اشاره به تجربههای تاریخی امت اسلامی اظهار داشت: وحدت و انسجام در صدر اسلام مسلمانان را به اوج قدرت رساند. در دوران معاصر نیز در جنگ هشتساله و حتی جنگ دوازدهروزه اخیر، اتحاد ملت ایران و مقاومت اسلامی توانست دشمنان را به عقب براند. این تجربهها نشان میدهد که «اتحاد مقدس» میتواند در عرصههای مختلف تکرار شود.
وی در پایان تأکید کرد: راز حفظ این اتحاد، هوشیاری در برابر توطئهها و مکر دشمنان است. دشمنان همواره تلاش میکنند از شکافهای قومی و مذهبی بهرهبرداری کنند. بنابراین لازم است مسلمانان این زمینههای اختلاف را مسدود کرده و راه نفوذ دشمن را ببندند.
تنها راه نجات امت اسلامی وحدت و مقاومت در برابر دشمنان است
امام جمعه مسجد حضرت زینالعابدین چابهار در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به فضائل و برکات میلاد پیامبر اعظم (ص) و هفته وحدت گفت: بزرگترین نعمت خداوند برای مؤمنان وجود پیامبر رحمت، حضرت محمد مصطفی (ص) است. پیش از میلاد ایشان، دنیا در تاریکی کفر و شرک فرو رفته بود، اما با آمدن آن حضرت نور و هدایت بر جهان تابید.
مولوی عبدالرحمان ترنجزر، تأکید کرد: جشن میلاد پیامبر باید فرصتی برای بیان سیرت و سنت ایشان و انتقال آن به نسلهای آینده باشد. در شرایطی که دشمنان اسلام به قرآن و پیامبر توهین میکنند، وظیفه ما جهاد در دو عرصه است؛ جهاد با سلاح و جهاد فرهنگی از راه قلم، کتاب و فضای مجازی.
درگیری بین مسلمانان دشمنان اسلام را خوشحال میکند
وی تصریح کرد: کشورهای اسلامی باید در کنار هم قرار گیرند و اختلافات جزئی را کنار بگذارند. تکفیر و درگیری داخلی تنها دشمنان اسلام را خوشحال میکند. قرآن و پیامبر و قبله همه مسلمانان یکی است و وحدت شیعه و سنی در برابر دشمنان اصلی ضرورت امروز جهان اسلام است.
وی با تجلیل از رهبر انقلاب، سپاه پاسداران، ارتش، نیروهای امنیتی و علمای شیعه و سنی افزود: ایران اسلامی هم از کشور خود و هم از فلسطین دفاع کرده است. در جنگ ۱۲ روزه نیز ایران آغازگر نبوده بلکه از خود دفاع کرده و ضربات سنگینی به دشمنان وارد آورده است.
تجربه تلخ قذافی و صدام نتیجه خلع سلاح و عقب نشینی بود
ترنجزر با انتقاد از برخی نگاههای سازشکارانه نسبت به آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار داشت: برخی میگویند ایران اسلامی باید تسلیم خواستههای آمریکا شود تا مشکلات اقتصادی رفع گردد؛ اما تجربه قذافی و صدام نشان داد خلع سلاح و عقبنشینی نتیجهای جز نابودی ندارد. ایران اسلامی با ایستادگی و مقاومت توانسته به دشمنان اسلام سیلی بزند و معادلات آنان را بر هم بزند.
وی در پایان دعا کرد: خداوند ملتهای اسلامی را از شر کفار حفظ کند، جمهوری اسلامی ایران را یاری دهد و زمینه آزادی قدس شریف و فلسطین مظلوم را فراهم سازد.
