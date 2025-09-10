وزن صادرات رشد کرد اما ارزش آن کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اظهار کرد: در پنج ماه گذشته، عوامل متعددی در کاهش حجم تجارت دخیل بوده است؛ به نحوی که وزن صادرات رشد داشته اما ارزش اقلام صادراتی با کاهش روبه‌رو بوده است. البته این تفاوت‌ها در برخی گروه‌ها بارزتر است؛ برای مثال صادرات فولاد طی چهار ماه گذشته از لحاظ وزنی ۱۰ درصد افزایش یافته و ارزش صادرات این کالا با ۱۰ درصد کاهش مواجه شده است.

دهقان دهنوی محدودیت‌های انرژی و برخی سیاست‌گذاری‌ها را در کاهش صادرات مؤثر دانست و گفت: از سال ۱۴۰۲ نوردکاران این اعتراض را مطرح می‌کنند که عرضه ارز حاصل از صادرات در نیما، صرفه اقتصادی صادرات را کاهش داده یا عوارضی که کشورهایی نظیر عراق روی صادرات برخی کالاهای صادراتی وضع کرده‌اند، صادرات در این بخش‌ها را تضعیف کرده است.

او با اشاره به اینکه ارزش صادرات کشور طی سال‌های اخیر در کانال ۵۰ میلیارد دلار در نوسان بوده است، افزود: برای ارتقای حجم صادرات باید اقدامات اساسی‌تری صورت گیرد. برخی کشورهای در حال توسعه به راحتی به صادرات ۱۰۰ میلیارد دلاری دست یافته‌اند و سطح صادرات کشورهای صنعتی نیز ارقامی تا حدود ۵۰۰ میلیارد دلار را نشان می‌دهد. بنابراین دست یافتن به چند درصد رشد مثبت و منفی در صادرات تحول به شمار نمی‌آید. تردیدی نیست که کشور ما نیازمند جهش صادراتی است.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه تحقق جهش در صادرات مستلزم اقدامات زیربنایی است، ادامه داد: در این راستا لازم است در زمینه بهبود کیفیت تولید، بازاریابی و حضور در بازارهای بین‌المللی اهتمام بیشتری صورت گیرد و دولت نیز در کنار بخش خصوصی در پیشبرد این هدف کوشا باشد.

او در ادامه به توسعه مراکز تجاری در کشورهای هدف اشاره کرد و گفت: در قالب این مراکز، نوعی از رایزنی تجاری به بخش خصوصی سپرده شده است. او از اتاق‌های بازرگانی دعوت کرد که از طریق این مراکز، رایزنی تجاری را به شکل احسن دنبال کنند.

رئیس سازمان توسعه تجارت، انعقاد موافقت‌نامه تجارت ترجیحی و آزاد را راهکار دیگری برای توسعه مراودات تجاری برشمرد و گفت: پس از امضای توافق‌نامه اوراسیا، صادرات به کشورهای عضو این اتحادیه ۲۲ برابر رشد داشته است و انعقاد تفاهم‌نامه‌های دیگری هم در دست اقدام است.

دهقان‌دهنوی کیفی‌سازی برگزاری رویدادهای تجاری از جمله نمایشگاه‌ها را ضروری خواند و افزود: برخی رویدادها به سمت حرکت‌های درآمدزای نمایشی حرکت کرده‌اند. در حالی که این رویدادها عمدتاً باید توسعه تجارت را دنبال کنند.

او با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت، یکی از اهداف اصلی خود را تسهیل تجارت تعیین کرده است، گفت: تلاش کرده‌ایم که تا حد امکان موانع را برطرف کنیم اما بازهم نتایج این اقدامات رضایت‌بخش نیست. به هر حال، بخشی از موانع تجاری ناشی از تحریم بوده و بخشی نیز به تفکر حاکم بر سیاست‌گذاری تجاری باز می‌گردد. دیدگاه ما این است که سیاست‌های ارزی نباید جریان ورود کالا به کشور را متوقف کند. بنابراین امیدواریم که بتوانیم پارادایم تجاری کشور و نگرش‌های حاکم بر تجارت را تغییر دهیم.