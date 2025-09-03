به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی دهقان دهنوی رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در نشست با اعضای فدراسیون صادرات انرژی با تأکید بر اهمیت نوآوری در فرآیند اخذ مالیات از صنایع اظهار کرد: باید ضمن بهره‌گیری از تجربیات گذشته، راه‌های جدیدی برای این موضوع پیدا کنیم.

وی همچنین مراکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور را مکمل رایزنان بازرگانی بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: این مراکز مجوز استفاده از عنوان «مرکز تجاری» را دارند و انتظار می‌رود عملکرد آن‌ها نسبت به گذشته بهبود یابد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به حمایت از بنگاه‌هایی که قابلیت ایجاد جهش صادراتی دارند، گفت: بنگاه‌های کوچک که توان صادراتی محدودی دارند، به شرکت‌های مدیریت صادرات متصل خواهند شد تا مسیر تجارت خارجی آن‌ها هموار شود. جهش صادراتی از مرحله سرمایه‌گذاری در صادرات شکل می‌گیرد، نه فقط از فروش کالای مازاد.

وی ترویج تولید صادرات‌محور را یکی از سه استراتژی کلان سازمان توسعه تجارت اعلام کرد و افزود: مطابق مصوبه شعار سال، سازمان موظف به شناسایی و حمایت از طرح‌های پیشران صادراتی است و در شورای عالی صادرات نیز اقدامات مشابهی در دستور کار قرار دارد.

دهقان دهنوی با تأکید بر ظرفیت بالای حوزه انرژی در افزایش صادرات بیان کرد: سرمایه‌گذاری در این بخش ضرورت دارد و بخش خصوصی باید با جدیت ورود کند؛ صندوق توسعه ملی نیز در کنار شماست. بخش خصوصی باید طرح‌های پیشران خود را مشخص کند تا اثر آن‌ها بر حجم صادرات روشن شود.

در پایان این دیدار، اعضای فدراسیون صادرات انرژی پیشنهاد امضای تفاهم‌نامه همکاری با سازمان توسعه تجارت ایران را مطرح کردند.