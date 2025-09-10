به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد سرگلزایی گفت: اجرای شبکه جمع‌آوری با استفاده از اعتبارات ملی و وام بانک توسعه اسلامی انجام شده و تصفیه‌خانه فاضلاب به‌صورت پکیج، با هماهنگی سازمان یونیسف و حمایت مالی سفارت کره جنوبی در کشور خریداری و احداث شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان افزود: طرح شبکه جمع‌آوری فاضلاب خانگی شهرک کُهک، نخستین پروژه فاضلاب روستایی استان است که شامل بیش از ۲۱ کیلومتر شبکه و خطوط انتقال، یک پکیج تصفیه فاضلاب به ظرفیت ۱۰۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز و سه ایستگاه پمپاژ می‌شود.

وی گفت: مراحل نهایی تکمیل این پروژه در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود به زودی فاز بهره‌برداری آن آغاز شود.

سرگلزایی افزود: بهره‌برداری از این پروژه، ضمن کمک به صیانت از منابع آب محدود منطقه، امکان استفاده مجدد از پساب در آبیاری اراضی کشاورزی، فضای سبز و مصارف صنعتی را فراهم می‌آورد.

وی ادامه داد: با بهره‌برداری کامل از پروژه‌های فاضلاب زهک، مجموع پساب تصفیه‌شده قابل استفاده شهرستان بیش از ۶۰۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز خواهد بود. این اقدامات شهرستان زهک را به یکی از پیشگامان مدیریت پساب و استفاده بهینه از آب‌های نامتعارف در استان تبدیل می‌کند.