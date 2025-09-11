اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان؛ برترین مجموعه فرهنگی استان

حجتالاسلام سعید جانآبادی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: ادارهکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان در جشنواره شهید رجایی به عنوان فعالترین و برترین مجموعه فرهنگی استان در یکسال گذشته، برگزیده شد.
معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان، با اشاره به ارزیابیهای انجامشده از سوی استانداری سیستان و بلوچستان افزود: انتخاب این ادارهکل بهعنوان مجموعه برتر فرهنگی نتیجه تلاشهای مستمر همکاران و فعالیتهای گسترده در حوزههای مختلف فرهنگی، تبلیغی، مذهبی و اجتماعی بوده است.
حجت الاسلام جانآبادی ادامه داد: در طول یکسال گذشته، ادارهکل تبلیغات اسلامی استان با اجرای برنامههای متنوع مذهبی و فرهنگی، حمایت از فعالیتهای مردمی و دینی، تشکلها و کانونهای فرهنگی و گسترش مراکز فرهنگی در نقاط مختلف استان و برگزاری رویدادهای تعاملی و مهارت افزا، همایشها و نشستهای تخصصی، نقش مهمی در ارتقای فرهنگ عمومی ایفا کرده است.
معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: این موفقیت، مسئولیت این مجموعه را در ادامه مسیر سنگینتر کرده و عزم همکاران را برای خدمترسانی مؤثرتر به مردم استان و اعتلای ارزشهای دینی و فرهنگی دوچندان ساخته است.
